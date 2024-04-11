Foça Belediye Meclisi karıştı

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı başkanlığında yapılan ilk belediye meclis toplantısında kriz yaşandı. Başkan Fıçı, meclis sırasında oturan MHP Foça ilçe Başkanı Mert Yöneyer'e dönerek "Dışarı çık, oturduğun yerden kalk. Orada oturmazsın. Burayı terk et" demesi üzerine gerginlik çıktı. Cumhur İttifakı'nın 5 meclis üyesi ise oturumu terk etti. Birçok kentte partilerin il-ilçe başkanlarının meclis toplantılarına bizzat katıldığı görülürken Foça'da bu durum tartışmaya neden oldu. Cumhur İttifakı'nın belediye meclis üyesi Hüsnü Boztepe ise "İlçe başkanı aynı zamanda meclis grubunun da başkanıdır. Her yerde ilçe başkanı ya da il başkanı meclislere katılabilir. Sadece oy ve söz hakkı yoktur" dedi. Belediye Başkanı Fıçı'nın ısrar etmesi üzerine Boztepe, "Burası halkın belediye meclisidir. Ona göre davranın" dedi. Tartışmanın ardından Cumhur İttifakı üyeleri salonu terk etti.