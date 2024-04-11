Hamas liderinin 3 oğlu ve 3 torunu katledildi

İsrail'İn Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda hareket halindeki bir aracı hedef alması sonucu Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 3 oğlu ve 3 torunu hayatını kaybetti. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail, Ramazan Bayramı dolayısıyla Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu bir aracı hedef aldı. Son 24 saatte İsrail'in düzenlediği saldırılarda 125'ten fazla sivilin bölgede hayatını kaybettiği kaydedildi. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, çocuklarının Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiklerini söyledi. Al Jazeera televizyon kanalına konuşan Hamas lideri, "Çocuklarım Gazze'yi terk etmediler. Tüm halkımız evlatlarının kanlarıyla büyük bir bedel ödüyor. Ben de onlardan biriyim. Oğullarımın kanı Gazze'deki şehit halkımızın kanından daha kıymetli değildir" dedi.

ERDOĞAN TELEFONLA ARADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üç çocuğu ve üç torunu İsrail saldırısında şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, İsrail'in, işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini ifade etti.