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Haberler Politika İmamoğlu ailesi ile Dalaman’da

İmamoğlu ailesi ile Dalaman’da

HABER MERKEZİ
İmamoğlu ailesi ile Dalaman’da

31 Mart'ta tekrar İBB Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu, bayram tatilinde Muğla'ya gitti. Dalaman ilçesindeki lüks otelde konaklayan İmamoğlu, ailesiyle birlikte gözlerden uzak tatil yapıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı tatilini Muğla'da geçiriyor.

TEKNE TURU YAPTILAR

Dalaman'daki Hilton Sarıgerme Oteli'nde konaklayan İmamoğlu, ailesiyle birlikte gözlerden uzak bir şekilde tatilini sürdürüyor. İmmaoğlu ailesi, tekne turu yaparken fotoğraflandı. Dalaman'daki tatilinin ne kadar süreceği belli olmayan İmamoğlu, çıktığı tatiller nedeniyle sık sık eleştiriliyordu.

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