İYİ Parti’de büyük kavga

İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener aktif siyaseti bırakma kararı aldı. Bunun üzerine birçok isim adaylık açıklaması yaparken gözler delege dayısı yüksek büyük illere çevrildi. Toplam 76 kurultay delegesi bulunan İzmir'de değişim sürecinde oy kullanacak isimler il kongresinde seçilmişti. İYİ Parti önceki İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, Genel Başkan Adayı Koray Aydın'a destek vereceklerinin sinyalini verdi. Bezircilioğlu, "27 Nisan'da büyük kurultayımızı yapacağız. Benim yönetimimin 76 kişilik delegasyonu oy kullanacak. Benim dışındaki arkadaşların kime oy atacağı konusunda bir iddiada bulunamam ama Müsavat Dervişoğlu'na tek bir oy bile çıkmayacağını düşünüyorum. Müsavat Dervişoğlu Meral Hanım'ın icazeti ile aday olduğunu açıklıyor. Bu durum karşısında şaşkınım. Bir yıl görev yaptıktan sonra görevden alınmamıza sebep olan Ümit Özlale de istifa etti. Bakalım genel kurulda kazanan si vişoğlu'na kim olacak" dedi.