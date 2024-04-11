“Meral Akşener’den hayır duası aldım”

İYİ Parti'de genel başkan adaylığını açıklayan TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu "Genel Başkanımızın hayır duasını aldım. Hangi aday kazanırsa kazansın kaybeden İYİ Parti olmayacak" dedi. Akşener'in 27 Nisan'da olağanüstü kurultayda aday olmayacağını duyurmasından sonra İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Dervişoğlu aday olduğunu açıklamıştı. Dervişoğlu, "Bir kişinin bir siyasi partide genel başkanlığa aday olması durumunda elbette ki genel başkanıyla görüşmesi kadar doğal bir şey yoktur. Ama bundan spekülasyon çıkarılmaya çalışıldığına şahit oluyorum. Doğrusunu isterseniz üzülüyorum. Siz en küçük şey yaparken ailenizin büyüğüne bir aile ferdi olarak danışıyorsunuz da biz bu partinin kurulmasına ve bugünlere gelmesine vesile olan büyük emekler sarf eden insanlara görüşlerini sormayacak mıyız? Sayın Genel Başkanımızla da görüştüm. Partimizin yaşça büyük olanlarıyla da görüştüm. Kendi pozisyonları itibarıyla önemli siyasi figürlerden sayılan insanlarla da görüştüm" dedi.