PKK’lı terörist Kopal Türkiye’ye getirildi

PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet Kopal, Fransa'dan Türkiye'ye getirildi. Güvenlik güçleri, teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Teröristler hem inlerinde enseleniyor hem de kıskıvrak yakalanarak Türkiye'ye getiriliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada; "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet Kopal, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda sınır dışı kararı alınması sağlanarak 09.04.2024 tarihinde Fransa'dan Türkiye'ye getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.