Şehit Piyade Uzman Çavuş Aslan toprağa verildi

Pençe - Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın (26) cenazesi, memleketi Niğde'de toprağa verildi. Kübra Aslan, kucağındaki 1 yaşındaki kızı Rüveyda ile birlikte şehit eşinin tabutuna sarılıp, "Bugün bizim bayramımız Rüveyda. Hikmet'im, Allah'ım seni benden çok seviyormuş" diyerek gözyaşı döktü. Şehit Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Niğde merkeze bağlı Değirmenli beldesine getirildi. Evinden helallik alındıktan sonra şehidin cenazesi, törenin yapılacağı belde meydanına götürüldü. Törene, şehidin ailesi, Niğde Valisi Cahit Çelik, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, AK Parti Milletvekili Cevahir Uzkurt, MHP Milletvekili Cumali İnce, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veli Doğan, Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gürol Okyar ve çok sayıda vatandaş katıldı.