Siyaset yolculuğumuzu aynı şekilde sürdüreceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti teşkilatlarına seslendi. "Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde kardeşlerimiz zulüm görüyor, katliama uğruyor, açlık çekiyor" diyen Başkan Erdoğan, "İşgal altındaki topraklarında baskıya, şiddete, eziyete maruz kalan Filistin halkı, Ramazan-ı Şerif gibi bayramı da hüzünlü geçiriyor. İnşallah bundan sonra da Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye, barışın hakim olması için elinden gelen her şeyi yapmıştır ve yapmaktadır" dedi.

"YÜKSEK REKABET"

31 Mart Yerel Seçimlerine de değinen Başkan Erdoğan, "Son derece çekişmeli geçen rekabet seviyesi yüksek bir seçim sürecini hamd olsun milletçe alnımızın akıyla geride bıraktık. Bu vesileyle bir kez daha 31 Mart Mahalli İdareler Seçim sonuçlarının ülkemize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Sandıkta tecelli eden iradeyle göreve gelen belediye başkanlarını, meclis üyelerini ve muhtarlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Emeklerini, gayretlerini, samimiyetlerini çok iyi bildiğim Partimizin farklı kademelerinde görev yapan tüm yol arkadaşlarıma en kalbi teşekkürlerimi ifade ediyorum. Cumhur İttifakı'nda beraber yol yürüdüğümüz MHP'li kardeşlerimize de teşekkür ediyorum" dedi.

KARDEŞLİĞİMİZ DAİM OLSUN

"31 Mart seçim sonuçları Allah'ın izniyle Partimiz için, Türkiye'nin istiklal ve istikbali için hayra tevdir olacaktır" diyen Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "AK Parti ve Cumhur İttifakı bu süreçten çok daha güçlenerek çıkacaktır. Bundan en küçük bir şüphe duymuyoruz. Sizlerden de asla yeise kapılmamamızı, tefrikaya düşmemenizi, aramıza nifak sokmaya çalışan fitne odaklarına karşı uyanık olmanızı bekliyorum."

PARTİ LİDERLERİNE BAYRAM TEBRİĞİ

Başkan Erdoğan, bayram dolayısıyla siyasi parti liderleriyle görüştü. Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ SÜRÜYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan, Reisi ile de görüştü. İki lider görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiler. Görüşmede Türkiye ve İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Başkan Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Kazakistan ikili ilişkilerinin yanında bölgesel ve küresel konular da ele alındı. İki lider görüşmede karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.