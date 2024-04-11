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Haberler Politika “Umut ışığının Gazze’ye ulaşmasını niyaz ediyorum”

“Umut ışığının Gazze’ye ulaşmasını niyaz ediyorum”

HABER MERKEZİ
“Umut ışığının Gazze’ye ulaşmasını niyaz ediyorum”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Erdoğan, "Huzur içerisinde ibadet ve dualarla sevgi ile muhabbetin hakim olduğu bir bayram geçirmeyi temenni ediyorum" dedi.

'HAYIRLI BAYRAMLAR'

Emine Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: "Milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Huzur içerisinde ibadet ve dualarla sevgi ile muhabbetin hakim olduğu bir bayram geçirmeyi temenni ediyorum. Umut ışığının Gazze'ye ulaşmasını, mazlum coğrafyada sevinç ve barışın üstün gelmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Hayırlı bayramlar."

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