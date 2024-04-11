Vatanın yılmaz bekçileri görevde bayramlaştı

Dünyanın en iyi pilotlarının yetiştirildiği Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'nde rütbeli personel, sözleşmeli er ve erbaşların katıldığı programı ile bayramı evlerinden uzak geçiren yüzlerce Mehmetçik buruk sevinç ve gurur yaşadı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 'TCG Dolunay' denizaltısında görevli 45 mürettebat da bayramı denizaltılarında karşıladı. Türkiye'nin ilk ana jet üssü olma özelliği taşıyan Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'nde bayramlaşma töreni düzenlendi.

TEBRİK ETTİLER

Bayramda da gökyüzünü bekleyen gözü pek pilotlar, Garnizon ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Cihangir Kemal Yüzçelik öncülüğünde bayramlaştı. Üste düzenlenen bayramlaşma töreninde ilk olarak Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun mesajı okundu. Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik, kışla meydanında düzenlenen program ile askerlerin tek tek ellerini sıkarak bayramlarını tebrik etti. Mehmetçikler de birbiriyle bayramlaştı. Hava üssünde bayramda nöbet tutan rütbeli personel, bayram dolayısı ile nöbet mevzilerini gezerek nöbet tutan askerlerin de bayramını kutladı. Tören yapılan ikramlarla sona erdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 'TCG Dolunay' denizaltısında görevli 45 mürettebat, bayramı denizaltılarında karşıladı. Denizaltı Komutanı Binbaşı Hasan Satık, Muğla'nın Marmaris ilçesinde Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda TCG Dolunay'da görevli gemideki 45 mürettebat ile tek tek bayramlaştı. Mürettebat bayrama ailelerinden uzakta görevleri başında girdi. Ay sınıfı bir denizaltı olan TCG Dolunay, İzmit'teki Gölcük Tersanesi'nde inşa edildi. Aynı zamanda Gölcük Tersanesi'nde üretilen 3'üncü denizaltı olma özelliğine sahip TCG Dolunay, 1989 yılında Türk Deniz Kuvvetleri'ne katıldı.

45 MÜRETTEBAT VAR

Satıhta 11 kts, dalıştan 22 kts hızına ulaşabilen TCG Dolunay Denizaltısı, 56 metre boyunda ve 1200 ton deplasmana sahip. Savaş yönetim ve silah sistemleri yerli ve milli olarak modernize edilen denizaltı, Müren Atış Kontrol Sistemi ile AKYA Ağır Sınıf Torpido atma imkan kabiliyetine sahip.