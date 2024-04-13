‘İYİ Parti delegesi kimseden talimat almaz’

YEREL seçimlerin ardından İYİ Parti'de başlayan istifa furyası ve sıcak gelişmeler eşliğinde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partiyi kongreye götürme kararı almıştı. Akşener, kongre kararının ardından aday olmayacağını da açıkladı.

'KONGREDE HESAPLAŞACAK'

AKŞENER'İN aday olmayacağını ifade etmesiyle birlikte Müsavat Dervişoğlu, Koray Aydın, Kürşat Zorlu ve Mehmet Tolga Akalın'ın isimleri genel başkan adayı olarak geçmeye başladı.

Partinin önde gelenleri kongre gününe kadar aday sayısının önce artacağını akabinde ise tarafların uzlaşarak, birbirinin lehine çekileceğini ve kongrenin 2 adaylı olmasını beklediklerini kaydetti.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile İzmir İl Kongresinden bu yana yıldızı barışmayan ve görevden alınma sürecinde de Dervişoğlu ile karşı karşıya gelen önceki İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu ise sosyal medya hesaplarından üst kurul delege listesini paylaşarak, "İzmir olarak İYİ Partimizi, aydınlığa kavuşturmak üzere 27 Nisan'da yapacağımız Büyük Kurultayımıza 76 delegemizle hazırız" dedi.

Bezircilioğlu'nun paylaşımı gövde gösterisi olarak değerlendirilirken, parti kulislerinde, "Dervişoğlu ile kongrede hesaplaşacak" yorumları yapıldı.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Doğan, eski il başkanı Sinan Bezircilioğlu'nun sosyal medya paylaşımına, "Her bir İYİ Partili vicdanıyla bu partideki hafızasıyla, adayların partiye verdiği emekleri düşünecektir. Hafızası ve vicdanıyla oyunu kullanacaktır. Hiç kimsenin emir alarak oy vermeyeceğine yürekten inanıyorum. Bizim delegelerimiz vicdan sahibidir çünkü. Biz partinizin kongresini gerçekleştireceğiz ve partimizi yönetecek olan Genel Başkan ile onun yönetimini seçeceğiz. Herkesin fikri, görüşü olabilir. Ancak Bezircilioğlu'nun ifadelerinin yanlış olduğunu söylemeliyim" dedi.

"DERVİŞOĞLU'NA SAYGISIZLIKTIR"

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, konuyla ilgili açıklama yaparak, "O delegeler gerçek delege listemizi göstermiyor, bir kısmı istifa etti. Ancak, delegelerden bir tane bile Dervişoğlu'na oy çıkmaz, gibi bir söylem Bezircilioğlu'na aitse, delegenin iradesine saygısızlık var. İkincisi Müsavat Dervişoğlu hem İzmir Milletvekili hem partimizin Grup Başkanvekili. Bu sözler Grup Başkanvekilimize yönelik söylenmiş yanlıştır. Saygısızlıktır" diye konuştu.