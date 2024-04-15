Başkan Erdoğan’dan liderlerle diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı haftasında aralarında birçok liderle görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin başlıca gündem maddesi ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze oldu. Başkan Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile görüşmesinde iki ülke ilişkilerini her alanda güçlendirme kararlılığını ifade etti. Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefon görüşmesinde de ikili ilişkilerin ele alınmasının ardından, Filistin'e destek konusunda gayretlerin kararlılıkla sürmesi gerektiğini vurguladı.

KÜRESEL MESELELER

Erdoğan'ın görüştüğü bir diğer isim Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov oldu. Görüşmede Başkan Erdoğan, Türkmenistan'ın Türk Devletleri Teşkilatına yönelik artan ilgisinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Başkan Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un telefon görüşmesinde iki ülke ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan'ın, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesinde de ikili ilişkilerin yanında bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan'ın, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ile görüşmesinde ikili ilişkilerinin yanında bölgesel ve küresel konular değerlendirildi. Erdoğan'ın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşmesinde de ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular değerlendirildi. Başkan Erdoğan'ın telefonda görüştüğü bir başka lider Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev oldu. Görüşmede Erdoğan, ikili ilişkileri daha da derinleştirecek adımların atılmasını sağlama kararlılığını belirtti. Erdoğan'ın, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile telefon görüşmesinde de Türkiye ve Irak ilişkileri, terörle mücadele konuları konuşuldu. Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de küresel konuları değerlendirdi. Başkan Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile yaptığı telefon görüşmesinde de başlıca gündem maddesi İsrail'in Gazze'ye saldırıları oldu. Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefon görüşmesinde, Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı. Başkan Erdoğan'ın görüştüğü liderler arasında, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo da yer aldı.