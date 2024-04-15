Bozdoğan-25’le 49 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik jandarma tarafından düzenlenen 'Bozdoğan-25' operasyonlarında 49 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

FİNANS KAYNAKLARI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 19 ilde düzenlenen 'Bozdoğan- 25' operasyonlarında 49 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Düzenlenen operasyonda, terör örgütlerinin faaliyetlerinin ve finans kaynaklarının engellenmesine yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildiğini bildirdi. İstanbul, Adana, Şanlıurfa, Şırnak, Ağrı, Batman, Bilecik, Erzurum, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Kocaeli, Manisa, Muş, Samsun ve Siirt'te düzenlenen operasyonlarda sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, terör örgütüne üye olma ve yardım ve yataklık etme suçlarını işledikleri tespit edildi.