‘Durmadan çalışmaya devam edeceğiz’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, parti olarak yerel seçimlerin ardından çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti. Dağ, "Hiç frene basmak yok. Bırakın onu debriyaja bile basmak yok. Bütün teşkilatımız ve adaylarımız kendi ilçelerinde nasıl adayken çalışma yapmışlar ise aynı çalışmalarını sokaklarda yapmaya devam edecekler" dedi. Dağ, seçimlerde 1 milyona yakın oy aldıklarını, verdikleri sözlerin mevcut yönetimler tarafından yapılıp yapılmadığını teşkilat üyeleri ve belediye başkanlarının takip etmelerini istedi.

"İZMİR'E HİZMET LAZIM"

Dört yıl boyunca atacakları adımların net olduğunu belirten Dağ, "Birileri bu neticeler karşısında şımarıkça hareketler yapmış olabilir. Onlar vatandaşımızın buradaki mesajını alamamış ve bu mesajı sadece bir zafermiş gibi görmüş olabilirler. Biz kendi üzerimize olan mesajı aldık. Vatandaşımızın burada ben senden kopmadım ama başka bir yere de gitmiyorum, sorunlarınızı mutlaka çözün dediğini de gayet iyi biliyoruz. İzmir'in hizmete ihtiyacı var. Beş sene boyunca bunu söyleyeceğiz. Nasılsa buradaki oy çantada keklik, biz her halükarda bu oyları alırız durumunda olmadıklarını bu seçimde fazlasıyla gördüler" dedi. Dağ, genel merkez, kabine ve milletvekilleri olarak atacak adımların olduğunu da belirterek, teşkilata seslendi: "Kibir yok. Kibir bize yakışmaz. Bugüne kadar kibirlenmedik. Bundan sonra da kibirlenmeyeceğiz. Bunu herkes bilecek, herkes yazacak. Beni herkes gayet iyi tanır. Yapmacık değil, gerçekçi olacağız. Samimi olacağız, samimiyeti ortaya koyacağız. Samimiyetimizi ortaya koyduğumuzda Allah'ın izniyle milletin gönlüne girmesini gayet iyi biliriz."