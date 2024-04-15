Yeni Anayasa için TBMM şifreleri

TBMM salı günü açılıyor. Gündemdeki en önemli konu yeni anayasa...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret edeceği ve ziyareti sırasında yeni anayasa çalışmasıyla ilgili usül ve esasları belirlenerek yeni bir süreç başlatılması için zemin yoklayacağı öğrenildi.

BAŞKANLIK MODELİ

Her partinin kendi anayasa önerisini hazırlamasının ardından taslak metin için ortak komisyon kurulması planlanıyor.

Barolar, sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve akademik platformların da TBMM ortak komisyona katılımı düşünülüyor.

Yeni Anayasa için tam çalışmaların başlama sürecinde MERAL AKŞENER BAŞKANLIK

MODELİNE DÖNDÜ. Bu TARİH 7 MART 2023.

Genel seçimlerden bir ay önce gazetecilere Meral Akşener KRİTİK bir açıklama yapmıştı.

"2023 mayıs genel seçimleri Parlamenter sistemi konuştuğumuz son seçim. Cumhurbaşkanlığı seçimini alamazsak Türkiye ölmeyecek. Ama velakin bir daha parlamenter sistemi konuşarak seçime girmeyeceğiz" demişti.

Yerel seçimlerden sonra önceki günlerde Meral Akşener'in kurmaylarıyla yaptığı konuşmadan bazı bomba sızmalar oldu.

"Parlamenter sisteme artık dönüş yok. Önümüze bakalım.

Başkanlık modelini revize edecek bir konumlanmaya geçelim.

Yeni anayasa konusunda olumlu davranalım." Akşener'in bu konuşmasından sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bomba bir açıklama yaptı.

"Sayın Meral Akşener hanımefendinin ayrılmadan vazgeçerek partisinin başında devamında onunla beraber aday olmayı düşünen proje sahibi arkadaşların da etrafında kenetlenerek Türkiye meselelerini ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNDEN tutun her türlü konu üzerinde çaba gösteren parti konumuna gelmesini düşünmekteyim...

EVET. CUMHUR

İTTİFAKI'NIN ARİTMETİK olarak Yeni Anayasa'yı çıkaracak pozisyonu yok.

Türk siyasetinde siyasal mühendislikleri gören, gelişmeleri çok iyi okuyan MHP lideri Bahçeli'nin sözleri Yeni Anayasa konusunda Meral Akşener'i kilit pozisyona getirdi.

Meral Hanım vazgeçer veya ayrılırsa yerine Musavat Dervişoğlu'nu getirmek istediği konuşuluyor. Dervişoğlu olduğu taktirde İYİ PARTİ YENİ ANAYASANIN REFERANDUMA

GÖTÜRÜLMESİNİ sağlayabilir, deniyor.

REFERANDUM İÇİN

360 VİRAJI AŞILABİLECEK

Mİ? HATIRLAYALIM...

Özellikle Meral Akşener'in başkanlık modeline dönme kararı stratejik özellikli.

Genel seçimden sonra Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve istediğimiz bazı maddeler olursa Deva Genel Başkanı Ali Babacan da yeni Anayasayı destekleriz, demişti.

İYİ Parti'nin 37 milletvekili yeni anayasa referandumu için kilit duruma geldi.

CHP ise parlamenter sisteme dönüşte kesin kararlı.

DEM parti "Yeni anayasada kimlik üzerinden ve yerel yönetimlerin özerkliği üzerinden taleplerimiz olursa yeni anayasaya olumlu bakacağız" diyor.

PKK'nın siyasi kolu DEM'in talepleri yeni anayasada olamayacak. Bu nedenle yeni anayasa taslağında CHP ve DEM Parti aynı konumda olacak. yani CHP ile DEM dışındaki muhalefet başta Meral Akşener başkanlık modeline yaklaştıklarından TBMM milletvekili aritmetiği kritik nokta olarak öne çıkıyor.

TBMM'de milletvekili dağılımı şu andaki duruma göre, Yeni Anayasa taslağı tamamlanıp TBMM'ye geldiği anda çok farklı bir TBMM aritmetiği ile karşılaşmak da söz konusu olabilir.

AK PARTİ: 264, MHP: 49,

İYİ PARTİ: 37.

NOT: Meral Akşener kalırsa olumlu, eğer giderse muhakkak istifalar olacaktır. İYİ Parti'den 15 milletvekili ayrılır, diye konuşuluyor.

SAADET: 20, Demokratik Sol Parti: 1, HÜDAPAR: 4.

Olumlu oy vereceği tahmin edilen partilerin toplamı: 375 Yani 360 üstüne çıkılması ihtimali Yeni Anayasa metnini referanduma götürme imkanı sağlayacak.

Ali Babacan DEVA'nın 15 milletvekili ile Fatih Erbakan Yeniden Refah'ın 4 milletvekili bu listeye katılabilir veya katılmaz.

TBMM'deki sandalye dağılımı şöyle;

Adalet ve Kalkınma Partisi - 264, Cumhuriyet Halk Partisi - 125, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi - 57, Milliyetçi Hareket Partisi - 49, İYİ Parti - 37, Saadet Partisi - 20, Demokrasi ve Atılım Partisi - 15, Yeniden Refah Partisi - 4, Türkiye İşçi Partisi - 4, Hür Dava Partisi - 4, Demokrat Parti - 3, Emek Partisi - 2, Demokratik Bölgeler Partisi - 1, Demokratik Sol Parti - 1, Bağımsız Milletvekili -8.