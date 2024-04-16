İYİ Parti'de 27 Nisan'daki kurultay öncesinde parti iyice karıştı. Genel başkan Meral Akşener'i destekleyen ekip ile genel başkanın değişmesi gerektiğini savunan ekip arasında tansiyon yükseldi. Öte yandan İYİ Parti'de kurultay öncesi Meral Akşener dönüyor iddiası da kulislere bomba gibi düştü.

KORAY AYDIN ETKİSİ

İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'i destekleyen ekip 'Akşener'i ikna turlarına başlarken, kadın kollarının da büyük baskı yaptığı iddia edildi.

Diğer kulis bilgisi ise Koray Aydın'ın İzmir'de delegelerin de büyük tercihi olduğu ve adaylık yarışında ipi göğüslemek için en önde olduğu öğrenildi.

Helallik alan ve adaylığını açıklayan İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'nun da kaybedeceğini göz önünde bulunduran ve partiyi Koray Aydın'a tamamen kaptırmak istemediği öngörülen Meral Akşen'in koltuğunu bırakmamak istediği ve geri dönmek için sinyallerini verdiği öğrenildi.

'KARARIN ARKASINDA DUR'

PARTİ içindeki bir diğer grup ise genel başkanın değişmesi gerektiğini savunuyor. Bu iki grup arasında büyük çekişme başladı.

Partinin TBMM Grup Başkanı Koray Aydın ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, önceki gün Akşener'e, "Seçimli olağanüstü kurultay kararının arkasında dur" çağrısını yaparken, özellikle kadın kollarının başını çektiği ve bazı vekillerin de olduğu bir grubun Akşener'in görevine devam etmesi gerektiğini savunanlar arasında olduğu, bu kişilerin Akşener'i ikna turlarına başladığı öğrenildi.

AKŞENER'İN partinin başında kalmasını isteyen ekipte Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ve Muğla Milletvekili ve İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Metin Ergun'un yer aldığı belirtiliyor. MERAL Akşener'in tekrar genel Bakanlığa aday olmayacağını açıklamasını yaptığı en güzel hareket olarak nitelendiren kurucular kurulu üyesi ve İzmir Kurucu eski il başkanı Yıldırım Ulupınar, mevcut adaylarla İYİ Parti'nin tekrar ayağa kalkmasının mümkün olmadığını dile getirdi. Ulupınar, delegelerin işaret ettiği yeni bir ismin direksiyon başına geçmesinin elzem olduğunu tekrar vurguladı.

'DEMOKRATİK KURULTAY' ENDİŞESİ

PARTİDE "değişimi" savunan ekipte "seçimli olağanüstü kurultayın gerçekleşmemesi durumunda parti teşkilatlarının üyelerinin değişebileceği" endişesi yaşanıyor. Kurultayın iptal edilmesi halinde teşkilatlardaki üye yapısının "Akşener'i destekleyen isimlerden oluşabileceğine" dikkat çekiliyor. "Olağanüstü kurultay gerçekleşmezse ve teşkilatlar Akşener'i destekleyen isimlerden oluşur ise, demokratik bir kurultaydan söz edilemez" görüşleri de dillendiriliyor.