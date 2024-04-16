MHP’de A takımı belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında bir araya gelen yeni Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleriyle yapılan toplantıda 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlendi.

İSİMLER NETLEŞTİ

TEŞKİLAT İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, Medya İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Türk Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal, Araştırma Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Aile ve Sosyal Hizmetlarden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Eğitim ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zuhal Topçu, Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı, Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu isimlerinden oluşuyor.

İZMİR'DEN TEK İSİM OSMANAĞAOĞLU

17 Mart'taki kurultayda 11'inci kez güven tazeleyen Devlet Bahçeli, yeni 'A Takımını' belirledi. Partide Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu görevindeki yerini korudu.

3 GENEL BAŞKAN YARDIMCISI DEĞİŞTİ

BAŞKANLIK Divanı'nda 3 genel başkan yardımcısı ve 1 genel sekreter yardımcısı değiştirildi. Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'ın yerine İlyas Topsakal, Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pelin Yılık'ın yerine Ahmet Selim Yurdakul, Parti İçi Eğitim Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç'ın yerine Zuhal Topçu getirildi. Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan'ın yerine ise Vahit Kayrıcı getirildi.