Karamollaoğlu da görevi bırakıyor!

YEREL seçimlerde umduğunu bulamayan Saadet Partisi'nde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun görevinden istifa edeceği iddia ediliyor. Seçimlerde umduğunu bulamayan İYİ Parti'de de, eleştirilerin odağı olan Genel Başkan Meral Akşener, 27 Nisan için seçimli Olağanüstü Genel Kurul kararı aldıklarını açıklamış kendisinin de aday olmayacağını belirtmişti. 30 Ekim 2016'da, Saadet Partisi 6. Olağan Kongresi'nde 891 oyun 871'ini alarak genel başkan seçilen Karamollaoğlu'nun, görevi bırakmak için yapılacak olan kongreyi işaret ettiği belirtildi.

Öte yandan Saadet Partisi'nde seçim sonrası ilk Genel İdare Kurulu toplantısı, il başkanlarının da katılımıyla bu hafta sonu gerçekleşecek. Temel Karamollaoğlu'ndan sonra boşalacak olan genel başkanlık koltuğu için henüz bir netlik olmasa da Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın'ın adı parti içinde önde geliyor.