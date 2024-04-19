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Haberler Politika CHP’de yeni grup başkanvekili Emir oldu

CHP’de yeni grup başkanvekili Emir oldu

HABER MERKEZİ
CHP’de yeni grup başkanvekili Emir oldu
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, partisinin yeni grup başkanvekili oldu. CHP TBMM Grubu, Grup Başkanvekili Burcu Köksal'ın 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilmesi üzerine yeni grup başkanvekilini belirlemek için toplandı. Kapalı yapılan grup toplantısı yaklaşık 2 saat sürdü. Grup başkanvekilliği için CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ile CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç aday oldu. Yapılan seçimde Murat Emir 66, Sevda Erdan Kılıç ise 48 oy aldı. İlk turda seçilen Emir, partisinin yeni grup başkanvekilliği görevini üstlenecek.
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