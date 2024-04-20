13 Nisan İran - İsrail çatışması dersleri - 2

Genişletilmiş Ortadoğu bölgesinin STRATEJİK DERİNLİĞİNDE

TÜRKİYE,

İRAN, MISIR başat ülkelerdir.

13 Nisan gecesi İran'ın ilk defa İsrail topraklarına yönelik İHA saldırısından alınacak çok dersler var.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 13 Nisan'dan ülkemizin alacağı dersleri açıkladı.

Başkan Erdoğan'ın tarihsel derinliği olan açıklamalarından sonra, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, Katar'a yaptığı ziyaret sonrası, 13 NİSAN DERSLERİNİN detaylarını verdi.

UYARILAR YAPILDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Katar'dakı görüşmesi sonrası 13 Nisan İran - İsrail çatışmasından alınacak dersler olduğunu söyledi.

Fidan açıklamalarına, "Biz İsrail'in Gazze'de işlediği suçların bölgesel bir çatışmaya dönüşme riski barındırdığını baştan itibaren ifade etmiştik, tırmanma ve yayılma ihtimaline karşı uyarılarımızı yapmıştık" diyerek başladı sözlerine. Olaylar başlamadan önce gerilimin kontrollü şekilde aşılması için yoğun çaba harcadıklarını aktaran Fidan, bazı görüşmelerin olduğunu, bu çalışmaların halen sürdüğünü ve itidal mesajlarını tüm ilgili taraflara ilettiklerini söyledi.

Fidan, bölge dışı ülkelerin de gelişmelere soğukkanlı yaklaşmaları gerektiğini kaydederek, "Biz bölge ülkeleri olarak üçüncü tarafların kendi çatışmalarını bu coğrafyaya taşımasını istemiyoruz" ifadesini kullandı.

Fidan, başlıkları sıraladı:

1)Birinci olarak uluslararası hukuk herkes için bağlayıcıdır.

Küresel düzeyde barış ve istikrarın anahtarı, uluslararası hukuka uyulmasıdır.

2) Netahyahu iktidarda kalabilmek için bölgemizi bir savaşa sürüklemeye çalıştığı aşikardır.

Netanyahu'yu kayıtsız ve şartsız destekleyenler tutumlarını acilen gözden geçirmek zorundadırlar.

3)Yaşanan olayların temelinde Gazze'de İsrail tarafından uygulanan şiddet ve zulüm yatmakta. Şu hususun altını çizmek istiyorum, şu anda mağdur olan ne İsrail ne de İran'dır.

Mağdur olan Gazze halkıdır.

4)Barış için Türkiye ve Katar arasındaki ilişkiler ve iki halk arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının son 10 yılda müstesna bir düzeye ulaştı. Bu işbirliğinin temelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin ortaya koyduğu kuvvetli irade bulunuyor.

Kurumsal ilişkileri güçlendirmek için Katar ve diğer üye ülkelerle çalışmaları sürdüreceklerini aktaran Fidan, görüşmelerde askeri ve savunma sanayi alanındaki işbirliğini de görüştüklerini dile getirdi.

5) "İSRAİL ÜZERİNDE

ETKİSİ OLAN ÜLKELER

İSRAİL'E DUR DEMELİ"

İsrail'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2728 sayılı kararını ve Uluslararası Adalet Divanının aldığı ihtiyati tedbirleri harfiyen uygulaması şarttır.

Bir an önce acil ve kalıcı ateşkes sağlanmalıdır. İnsani yardımlara izin verilmelidir.

Sonrasında ise iki devletli çözümü hayata geçirmeye dönük adımları ivedilikle atmalıyız.

6) Batılı ülkelerin, İran karşısında tek bir ses olarak tepki verebildiklerini gördük.

Şimdi de aynı şekilde, ABD başta olmak üzere, İsrail üzerinde etkisi olan ülkelerin ortak tutum sergilemeleri ve İsrail'e dur demeleri gerekmektedir.

7) Türkiye olarak Katar'ın ateşkes için yürüttüğü çabaları desteklıyoruz.

8) Süreci, Filistin halkının vazgeçilmez haklarına ve istikbaline halel getirmemesi için çalışmayı sürdüreceğız.

9) Tüm bu yaşananlar Filistinliler arası birliğin tesisinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Nihai amacımız, adil ve kalıcı barışın tesisidir. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasını desteklemeye var gücümüzle devam edeceğiz.

10) Türkiye ve Katar'ın, dost olan diğer ülkelerle ortak bir strateji ve görüş oluşturma konusunda yoğun çalışmaları olacak. Bu çalışmaları diğer ilgili taraflara, dünya kamuoyuna, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere diğer siyasi aktörlere nasıl ilebileceklerine dair sürekli devam eden çalışmalar sürecek.