CHP’li yeni başkan personel giderlerinden dert yandı

CHP'Lİ Menteşe eski Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ten koltuğu devralan CHP'li yeni Belediye Başkanı Gonca Köksal, personel maaşlarının ödenmesinde yaşanan gecikme için, "Maalesef personel giderleri çok yüksek kalmış. Bir sıkıntı yaşadık ama bu ay için aştık" dedi. Muğla'nın 2014'te Büyükşehir statüsüne geçmesinin ardından kurulan Menteşe ilçe belediyesinin kurucu Başkanı CHP'li Bahattin Gümüş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde partisi tarafından tekrar aday gösterilmedi.

"ÖNÜMÜZÜ GÖRMELİYİZ"

10 yıldır görev yapan Gümüş'ün yerine aday gösterilen Gonca Köksal, seçimi kazandıktan sonra görevi Gümüş'ten devraldı. Görevi devralan Köksal, CHP Menteşe İlçe Başkanlığı'nca perşembe günleri gerçekleştirilen halk buluşması etkinliğine katıldı. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Köksal, nisan ayında geç yatan belediye personel maaşları hakkında da açıklamalarda bulundu. Köksal, şöyle konuştu: "Maalesef personel giderleri çok yüksek kalmış. Öyle bir sıkıntı yaşadık ama bu ay için aştık. Ama önümüzü görmemiz lazım. Merkezi idareden gelen pay, maalesef belirsiz. Ülkede ne kadar çok vergi ödenirse o verginin yüzde 6'sı yerel yönetimler arasında dağıtılıyor. Bu son ay mesela vergiler düşükmüş. Düşük vergi geliri olduğu için tüm belediyelere aslında bir önceki aydan düşük bir pay gelmiş.Proje birimi kurmayı düşünüyoruz. O proje birimi üreteceğimiz projelerde bize kaynakta bulmamıza yardımcı olacak."