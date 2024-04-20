Dağ ve Saygılı’dan tebrik ziyareti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 31 Mart Yerel seçimlerinin ardından Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'a ziyarette bulundu. AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz, AK Parti il ve ilçe yöneticileri ve belediye meclis üyelerinin karşıladığı Hamza Dağ, Başkan Pehlivan'ı Menemen'deki başarısından dolayı tebrik etti. Dağ, "Menemen'de partimizi memnun eden bir sonuca ulaştık. Aydın başkanımız burada bugüne kadar yaptığı hizmetlerle, Menemenlilerin desteğini aldı. AK Parti olarak Menemen'de ortaya konan hizmeti desteklemeye devam edeceğiz. Biz parti geleneği olarak toplumumuzun hassasiyetlerinden ve geleneklerinden geliyoruz" dedi. Saygılı da Menemen'de Aydın Pehlivan'ın başarısından övgü dolu sözlerle bahsetti. Saygılı, "Başkanımız gece gündüz demeden Menemen'e hizmet etmek için, parti teşkilatımızla birlikte yoğun bir mesai harcadı. Aydın başkanımıza başarılar diliyorum" dedi. Başkan Pehlivan da tebrikleri için teşekkür ederek, "Biz de gayretimizi, çalışma azmimizi 3 yıldır olduğu gibi önümüzdeki 5 yılda da Menemen'imiz için göstermeye devam edeceğiz" dedi.