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Haberler Politika Dışişleri: Gerilim çatışmaya dönüşebilir

Dışişleri: Gerilim çatışmaya dönüşebilir

HABER MERKEZİ
Dışişleri: Gerilim çatışmaya dönüşebilir
Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliği'ne yaptığı uluslararası hukuka aykırı saldırıyla başlayan gerilimin, son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riskinin bulunduğunu duyurdu. Bakanlık, bölgedeki son gelişmeler hakkında yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada, "İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçiliğine yaptığı uluslararası hukuka aykırı saldırıyla başlayan gerilimin, son gelişmelerin ardından kalıcı bir çatışmaya dönüşme riski bulunmaktadır. Hadiseleri yakından takip etmekteyiz. Tüm tarafları, daha büyük bir çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz" denildi. Öte yandan açıklamada, "uluslararası toplumun önceliği, Gazze'deki katliamın durdurulması ve Filistin devletinin kurularak bölgemizde kalıcı barışın sağlanması olmalıdır" ifadesi kullanıldı.
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