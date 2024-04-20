‘İki taraf da farklı şeyler söylüyor’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün cuma namazı sonrası önemli açıklamalar yaptı. Irak'a yapacağı ziyaretle ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Irak ziyaretimiz aslında ertelenen bir ziyaretti. Şimdi seçim de bitti ve Irak'a olan bu ziyaretimizi gerçekleştireceğiz. Günübirlik bir ziyaret. Önce Bağdat. Bağdat'taki Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile yapacağımız görüşmelerden sonra Erbil ziyareti gerçekleştireceğiz. Erbil'de de kuzey Irak sorunlarını aynı zamanda merkezi yönetimle ilgili sorunları görüşme fırsatımız olacak. Irak-Türkiye ilişkilerini genelleme çatısı altında ele alacağımız konular olacak" dedi.

ABD İSRAİL'İN YANINDA DURUYOR

İsrail-İran gerilimiyle ilgili konuşan Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "İsrail farklı şeyler söylüyor. İran aynı şekilde farklı görüşler ortaya atıyor. Sahiplenme yok ve konuyla ilgili de gerçekten şöyle akla ziyan olmayan bir açıklama da yok. İran'ın yaptığı açıklamalarda bu doğru söylüyor, diyemiyorsunuz. İsrail'in zaten söyleyemiyorsunuz. ABD'yi öne sürüyorlar. Çok daha önemlisi BMGK'da ABD'nin son yapılan açıklamalarda İsrail'in yanında yer aldığını görüyoruz. Burada herkes Filistin'in yanında yer alırken ABD ne yazık ki İsrail'in yanında yer alarak duruşunu ortaya koyuyor. Zaten farklı bir şey beklemiyorduk."

GEÇMİŞTEN GELEN DOSTLUK

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Türkiye ziyaretine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, "Türkiye-Almanya arasındaki ilişkileri ele alma fırsatımız olacak. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile geçmişten gelen dostluklarımız var. Siyasi, askeri, ekonomik, ticari bir çok konuyu ele alacağız. Sayın Cumhurbaşkanının burada bizimle ilgili yapacağı görüşmelerde de Almanya-Türkiye ilişkilerini nasıl daha ileriye taşıyabiliriz bunlarla ilgili görüşmeler olacak" diye konuştu.

MİÇOTAKİS'TEN İADE-İ ZİYARET

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in 13 Mayıs'ta Türkiye'ye yapması beklenen ziyaretle ilgili değerlendirmesi sorulan Başkan Erdoğan, "Sayın Miçotakis'in ziyareti bir nevi iade-i ziyarettir. Bu iadeiziyaret de Türkiye- Yunanistan ilişkilerinde önemli bir merhaledir, diyebilirim. Bu önemli merhaleyle ilgili olarak da biz, 'Türkiye-unanistan ilişkilerini çok daha iyi bir konuma nasıl taşıyabiliriz', bunları görüşme fırsatımız olacak" dedi.