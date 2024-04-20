Ortadoğu’da misillemecik!

Ortadoğu'da beklenen tiyatro oyunu oldu! Misillemecik sonrası İsrail, İran'ı vurdu. Art arda patlama sesleri duyulan İran'daki son durumu Güvenlik ve Terör Uzmanı Erhan Çalışkan, Yeni Asır okurları için yorumladı. "Netanyahu'nun dün yaptığı Varoluşsal bir tehlikeyle karşı karşıyayız, bu nedenle de ülke içindeki bölünmenin sona ermesi gerektiğini söylemesi herşeyi itiraf eden bir açıklama" diyen Çalışkan, "Misilleme değil, bu tamamen misillemecik oyunu oynuyorlar. İran hiç bir zaman İsrail'e; İsrail de İran'a gerçek saldırı savaş ilan etmez" dedi. İsrail dün sabahın erken saatlerinde İran Hava Kuvvetleri 8'inci Ana Jet Üssünün bulunduğu İsfahan eyaletinin kuzeydoğusuna bir hava saldırısı düzenledi.

ZARAR GÖRMEDİ

İran medyası saldırıda hiçbir nükleer tesisin zarar görmediği duyurdu. Saldırıdan önce konuşan ve adı açıklanmayan bir ABD'li yetkili, İsrail'in İran'a yönelik sınırlı bir karşı saldırı düzenleyeceğini perşembe günü haber verdiğini ve ABD'nin bu saldırıyı desteklemediğini söylemişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Güvenlik ve Terör uzmanı Erhan Çalışkan şöyle konuştu: "Sosyal medya hesabında bir paylaşım yapan Dalirian, İsfahan'a ya da ülkenin diğer bölgelerine sınır dışından herhangi bir hava saldırısı olmadığını sadece başarısız ve küçük düşürücü bir quadcopter yani insansız hava aracı uçurma girişiminde bulunduğunu ve quadcopterlerin de düşürüldüğünü aktardı. İran medyası da nükleer tesisler de dahil olmak üzere tüm tesislerin güvende olduğunu duyurdu. Bunların ardından, İsrail'de Netanyahu'nun dünki açıklaması da tamamen Ortadoğu'da yaşanan senaryoyu deşifre etti. İsrail mağduru oynamak için yeni bir oyun peşinde" diye ifade etti.