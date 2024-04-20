“PKK’yı bitirecek sürece girdik”

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran ı yaşanan çatışma ve gerilimler, siyasi konjonktürdeki dalgalanmalar ve Türkiye'nin yürüttüğü diplomatik müzakereler ile ilgili bir konuşma yaptı.

GÜÇLÜ LİDER ERDOĞAN

Duran, "Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş durumu Batı ve Rusya arasındaki gerginliği artırdı. ABD ve Çin başta olmak üzere büyük güçler arasındaki rekabet hızlandı. Aralarında Türkiye'nin de olduğu yükselen güçler ise kendi inisiyatiflerini oluşturdu. Dış krizlerle boğuşan ve aynı zamanda iç türbülanslara cevap vermeye çalışan Türkiye, dünyadaki değişeme de güçlü bir şekilde adapte oldu. Bundaki en önemli etken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliğidir" dedi. Türkiye'de terör olaylarının ortadan kalktığı, terörün varlığının çok büyük ölçüde yok edildiği bir döneme girildiğini de belirten Duran, Terörün yanı sıra Türkiye ve Irak arasında kalkınma ve ekonomik odaklı iş birliklerinin de yürütüleceği bir döneme girdik" diye konuştu.