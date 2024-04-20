Şifanın en kadim kaynaklarından biri bitkiler alemidir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ev sahipliğinde düzenlenen "Dünya Sağlık Örgütü - Bitkisel İlaçlar İçin Düzenleyici İşbirliği Ağı 15. Yıllık Toplantısı ile Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Kılavuz ve Strateji Geliştirme Çalıştayı'nda bir konuşma yaptı. Erdoğan, bilim insanları ile buluşmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

Sağlığı korumanın ve hastalıklardan arınmanın, insanlığın ortak derdi olduğunu dile getiren Erdoğan, bu yolda birbirine eklenerek kar topu gibi büyüyen tecrübelerin insanlık tarihinin tüm birikiminden izler taşıdığını belirtti. Erdoğan, "Şifanın arandığı en kadim kaynaklardan biri hiç şüphesiz hala keşfedilmemiş sayısız türü bünyesinde barındıran bitkiler alemidir. Bugün fitoterapi olarak bilinen bitkilerle tedavi, bilimsel geçerliliği olan, kanıta dayalı bir tedavi yöntemi halini almıştır. Anadolu toprakları, sahip olduğu 12 bin bitki türüyle bitkilerle tedavi alanında müstesna bir yere sahiptir. Birçok önemli hekim ve bilim insanının yaşamış olması hasebiyle de Anadolu toprakları kadim tıp kaynakları açısından önemli bir konumdadır" dedi.