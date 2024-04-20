Terör örgütlerine art arda operasyon

Ülke genelinde Fettullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Afyonkarahisar'da da FETÖ kadın yapılanmasından yer aldığı iddia edilen ve 2 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan kadın jandarma tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi sonrası Ş.E, Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Kamu görevlisiyken ihraç edilen Ş.E.'nin işlemlerinin ardından cezaevine gönderildiği bildirildi. Edirne'de de FETÖ ile ilişkili 2 kişi Yunanistan'a kaçarken yakalandı. Yunanistan'a gitmeye çalışan A.Ş. ve F.B'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edildi.

5 DEAŞ'LI YAKALANDI

Kayseri'de ise DEAŞ operasyonu yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten ve örgütün talimatları doğrultusunda Türkiye'ye giriş yapan örgüt mensuplarına kalacak ev ve yer temin ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Tespit edilen adreslere yönelik 36 personelin katıldığı eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Adreslerde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.