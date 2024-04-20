“Türkiye güvenilir bir partnerdir”

Türkiye -Tanzanya İş Forumu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla düzenlendi. Forumda açılış konuşmasını yapan Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, "Bütün kalbimle Türkleri Tanzanya'ya davet ediyorum. Tanzanya'nın ekonomik değişim macerasında desteğe ihtiyacı var" dedi.

KİLOMETRE TAŞI OLDU

Hassan, iki ülkenin ticaret potansiyelinin ortaya çıkarılması gerektiğini belirterek, "Türkiye, Tanzanya'nın güvenilir bir partneridir" dedi. Forumda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Tanzanya Cumhurbaşkanı Sayın Hassan ve heyetinin Sayın Cumhurbaşkanımıza ziyaretleri, ikili ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak, tarihi önemde bir kilometre taşı olmuştur" dedi. Yılmaz şöyle konuştu: "Ankara'da gerçekten çok verimli toplantılar yapıldı, önemli anlaşmalar imzalandı ve sonuçlarını da hep birlikte göreceğiz." Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise, "Geçen yıl itibariyle 350 milyon dolar olan bu karşılıklı ticaretimizde sözkonusu 1 milyar dolar hedefini yakalama konusunda aslında iki ülkenin de birbirine sunduğu çok önemli fırsatlar bulunmaktadır" dedi. Türkiye- Tanzanya İş Forumu'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Endüstri ve Ticaret Bakanı Dr. Ashatu K. Kıjajı, Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu, DEİK Başkanı Nail Olpak, Tanzanya Özel Sektör Kurumu Başkanı Angelina Ngalula, DEİK Türkiye-Tanzanya İş Konseyi Başkanı Erdem Arıoğlu ve iş dünyasından davetliler katıldı.