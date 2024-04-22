10 bin çocuk koruyucu aile sıcaklığında

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aile odaklı hizmet modelleri kapsamında uygulanan koruyucu aile sisteminden yararlanan çocuk sayısı 10 bin 84'e yükseldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Koruyucu aile hizmet modelimiz kapsamında 2002'de 500 ailemizin yanında 515 çocuğumuzun bakımı sağlanırken, bugün 8 bin 140 koruyucu ailemizin yanında bakımı sağlanan çocuk sayımız 10 bin 84'e ulaştı" dedi. Göktaş, Koruyucu aile hizmet modelinin, çeşitli nedenlerle biyolojik ailesi yanında bakımları sağlanamayan çocukların aile ortamlarında yetiştirilmesine yönelik aile odaklı bir model olarak hizmet verdiğini belirtti. Koruyucu aile hizmet modelinin, biyolojik ailelerinin yanında bakımı sağlanamayan çocuklar için umut kaynağı olduğunu belirten Göktaş, "Koruyucu ailelerimiz çocuklarımıza sadece bir yuva sunmakla kalmıyor, aynı zamanda onların hayallerini ve umutlarını yeşertiyor" dedi.