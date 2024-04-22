Seçenin ve seçilenin vefası

Cüzdanımızda bolca vefa olması lazım! Meyveyi koparırken dala zarar vermemek ağaca vefadır.

İlim öğretene, meslek öğreten ustaya ve öğretmene hürmet, meslek ve bilgiye vefadır... Faydalı şeyler okumak, düşünmek akla vefadır. Boşa vakit geçirmemek zamana vefadır... Karanlıktan aydınlığa çıkmak için yapılan gayret ışığa vefadır... Verdiği nimetlere şükretmek Allah'a vefadır. Selama karşılık vermek selama; sevgiye sevgiyle karşılık vermek sevgiye vefadır... Doğruluğa vefa sadakat; sohbete vefa hakikati ve insanın değerini arttıran muhabbettir... Vefa yürekten dışarı sızan hoş bir rayihadır ve vefasızlık çok çirkin bir cimriliktir...

Bir bardak su verene, düştüğümüzde elini uzatana; zor zamanlarda yanımızda olanlara, yolda bırakmayanlara; hatta gölgesinde serinlenmemizi sağlayanlara vs. vefalı olmak; yapılan güzelliği, iyiliği unutmamak bizde ki medeniyetin, vefanın seviyesini gösterir.

TÜRK İNSANI VEFALIDIR

Türk insanı aslında vefalıdır, iyilikleri, güzellikleri unutamaz ama aynı şekilde çok çabuk şekilde algı operasyonlarının da etkisine girer ve bir anda küçücük bir şey çok şeyleri unutturur. Vefadan bahsetmişken, önemli bir vefa da; birlikte yaşadığımız insanlara, şehrimize vefadır.

Havasını soluduğumuz, yollarında yürüdüğümüz; başımızı soktuğumuz evi ve işyerimizi bağrında barındıran şehre vefa öyle ehemmiyetlidir ki... Şehre hizmet etmek; alt yapıyı, üst yapıyı bu güne göre değil, geleceğe göre inşa etmek; ulaşımı rahat ve ucuz; trafiği ise düzene sokmak seçilmişlerin, seçmenin verdiği oylara vefasıdır. Seçim kampanyasında söz verilen hizmetleri seçildikten sonra gerçekleştirebilmek de verilen vaatlere vefadır. Aynı şekilde hizmet edecek olanları da seçmek; hizmet edene, şehri yaşanır hale getirene vefadır. Kardeşine, dostuna, komşusuna ve ailesine vefasızlık yapanlar, kolaylıkla yaşadığı, karnını doyurduğu şehre de vefasızlık yapar.

Oysa insanın vefa yönünden cüzdanı şişkin olması lazım! Vefa aynı zamanda çok ehemmiyetli teşekkürdür; dosta karşı, aileye karşı; işe karşı; şehre ve yaşadığımız yere karşı vefalı olmak lazım! Eli daima vefa cüzdanında olan arkasından bolca muhabbet ve cömertçe anılmak kazanır.

Nice idareciler, başkanlar unutulur da arkasında hayırlı ve hayran bırakan eserler bırakanlar unutulmazlar! Zaten eser daima sanatkârını halk diliyle bağırarak ilan eder; unutmaya fırsat vermez!

VERİLEN VAATLERE VEFA

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri vatanımıza milletimize hayırlı olsun.

Herkesin iradesine saygı duymakla beraber dileğimiz; seçilen belediye başkanlarının güzel, faydalı ve kalıcı işler yapmalarıdır.

Seçilenler üzerinde oy verenlerden çok vermeyenlerin hakkı vardır, çünkü güvenmedikleri ve inanmadıkları için oy vermemişlerdir... İşte bunun için kendi seçmenlerini memnun etmekten çok oy vermeyenleri memnun etmelidirler. Evet, oy vermedim ama bu başkan gerçekten şehrimizi beldemizi yaptığı hizmetlerle çok güzel bir görüntüye kavuşturdu; temizliği ve ulaşımı ise göz doldurur şekilde, bir sonrakin seçimde oyum onundur dedirtebilmek başarının ta kendisidir...

Ne mutlu; gerçek hizmet edecek olanlara oy vermiş olanlara ve aldığı oyu hizmete ve de vefaya dönüştürmüş olanlara...

Bir ağaç bile hizmet etme programına sadık kalıp meyve veriyor ise akıl sahibi ve vicdan sahibi belediye başkanları da vaatlerine, programlarına uyup; vefa göstermelidirler... Elleri daima vefa cüzdanında, harcadıkça şehri gözde hale getirmelidirler. Madem seçmen oy vererek inandı, vefa gösterdi, seçilen de işi siyasete değil icraata dökmelidir. İzmir'in ve tüm şehirlerin bolca vefa; belediye hizmeti görmesi dileğiyle...