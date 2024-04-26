Diyaloğa limon sıkan Kılıçdaroğlu

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu nasıl bilirsiniz? Bir özelliği var: Kindar.

Kini hiç bitmiyor.

Derin ABD aparatı FETÖ kaset operasyonuyla Genel Başkan olduktan sonra kaybettiği her seçimden sonra kindarlığı hiç eksilmedi.

Cumhurhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a saldırmayı bırakmadı. Aziz milletimiz 14- 28 Mayıs 2023 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu yine seçmedi. Destek vermedi.

Artık evine çekilip kendisiyle yüzleşmesini bekledik.

Yapmadı. Her konuşmasında Başkan Erdoğan'a, aziz milletimizin oylarıyla kabul edilmiş Başkanlık modeline, Devlet Başkanı'nın çalışma ofisine, SARAY diye haksız ve ruhsuzca saldırmaktan geri kalmadı.

İYİ İLİŞKİLER RAHATSIZ ETTİ

Aziz milletimiz 31 Mart'ta da demokrasi bayramı özellikli bir seçimde kararını verdi. Huzur istiyor, demokratik ilişkiler arzu ediyor, muhalefet ile iktidar arasında milli meselelerde ortak hareket etmesini bekliyordu.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 31 mart gecesi makul, mantıklı, muhalefetle daha yakın olumlu ilişkiler kurmaya yönelik bir konuşma yaptı. Aziz milletimiz, demokrasinin ana kolonları olan iktidar-muhalefet iyi ilişkiler dönemine hazırlanıyordu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu deviren Genel Başkan Özgür Özel, eski kırıcı-yıkıcı tavırlarını bıraktığını gösteren olumlu konuşmalar yaparken, bir baktık Kemal Kılıçdaroğlu, MEMLEKETİMİZİN İYİ İLİŞKİLER-DİYALOGLAR DÖNEMİNDEN rahatsız olmuş.

BU KADAR DA OLMAZ ARTIK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM'de verilen resepsiyona katılıp Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la buluşmasından morali bozulmuş. Özgür Özel'e, Erdoğan'la gelecek hafta buluşmasına yönelik diyalog dönemine LİMON SIKAN, zehir zemberek bir açıklama yapmaktan hicap duymuyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun derdi, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la Özgür Özel'ın memleket meselelerini konuşması.

Başkan Erdoğan ve Özel'in gelecek hafta bir araya geleceğinin netleşmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu kindarlığını gösteriyor.

Kindar Kılıçdaroğlu diyor kı, "BU DÜZENİN KURUCUSU SARAYLA MÜZAKERE EDİLMEZ, MÜCADELE EDİLİR."

İnsaf, pes vallahi. Kılıçdaroğlu kindar paylaşımında sınırları aşarak şunları söylüyor:

"Beslenme ve eğitim sıkıntısının çekildiği, anne, babanın geçim sıkıntısı içerisinde depresyona girdiği, sığınmacının ülkemizin demografik yapısını bozacak şekilde tehlike teşkil ettiği bir ülkede; bu düzenin kurucusu sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir..!" SEÇİMDE UMDUĞUNU BULAMADI

Kemal Kılıçdaroğlu, Adnan Yücel'in şiirini bile isteye KİNDARLIĞINA alet ediyor:

"Saraylar, saltanatlar çöker, kan susar birgün zulüm biter.

Menekşeler de açılır üstümüzde, leylaklar da güler. Bugünlerden geriye, bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için direnenler...

" Kılıçdaroğlu, 'yarınlar için direnenler kalır' mısralarının ne olduğundan habersiz. Geriye gidenler listesinin başında.

Farkında değil. 31 Mart'tan önce, kendisini deviren Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel tandemini yıkmak için ofisinde az zaman harcamadı. Tekrar CHP genel başkanlık koltuğuna dönmek için tahkimat yaptı. Adamları harıl harıl çalıştılar. 1 Nisan operasyonu planlarını hazırladılar.

31 Mart'ta, Kemal Kılıçdaroğlu umduğunu bulamadı. Kinini gösterecek konu arıyordu. Azız milletimizin huzuru, iktidar ile muhalefetin memleket için bir araya gelmesinden rahatsız oldu.

HAKSIZCA İNSAFSIZCA SALDIRDI

Hatırlayalım. 14-28 Mayıs seçimlerinden önce, Kemal Kılıçdaroğlu, Külliye'ye haksızinsafsızca saldırırken, Başkan Erdoğan-Türkiye'nin memleketimiz lehine yaptığı demokratikjeopolitik hamleleri insafsızca suçlarken ne diyorlardı? "Kemal Kılıçdaroğlu iyi ama çevresi kötü." Halbuki açık açık, "Kemal Kılıçdaroğlu, eleştirilseydi, hazımsızlığını, kindarlığını törpüleme imkanı bulabilirdi. Kemal Beyin kendini yenileme, negatiflikten kurtulma, pozitifliğe yönelme imkanı olabilirdi. Kılıçdaroğlu'nu korumak amacıyla bunlar yapılıyordu. Küllüye'ye saldırması hataydı. Orası Saray değil.

Devletin idare edildiği yerdi.

Olumlu işler yapan Erdoğan'a saldırması hataydı. Yıllarca Türkiye'nin gelişmesi için elzem büyük yatırımları durdurmaya çalışmaktan, karşı çıkmaktan geri durmaması hataydı.

SONUÇ

Kemal Kılıçdaroğlu, tam 13 yıl (2010- 2023) aziz milletimizin kızdığını anlamamak için siyaset yapmayı marifet sandı. Saldırarak iktidara geleceğini düşündü. Erdoğan düşmanlığı prim sağlayacak diye yanlış hesaplar yaptı.

Sonunda, partisinin delegeleri bile izlediği NEGATİF POLİTİKA'dan rahatsız oldu. KAVGA-GÜRÜLTÜ- HASIMSIZLIK GÖTÜRDÜ

KILIÇDAROĞLU'NU...

Koltuğunu kaybettikten sonra oturup, 'Ben nerede hata yaptım. Kendimi düzelteyim.

Türk milleti kavgacıyı sevmiyor' diyeceği yerde, 31 Mart sonrası İKTİDAR İLE MUHALEFET ARASINDA DEMOKRATİK TEMASLAR DÖNEMİ'NDEN, MEMLEKET MESELELERİNDE BİRLİK VE BERABERLİKTEN RAHATSIZ OLUYOR. SARAY TANTANALARINA DEVAM EDİYOR. ÖZGÜR ÖZEL'İ ENGELLEMEK İÇİN ŞİİRLERLE MESAJ VERME DERDİNDE... Kindarlıktan vazgeçmiyor. Erdoğan'la görüşmek isteyen Özel'e tokat atıyor. YAZIK. ÇOK YAZIK.