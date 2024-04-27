İYİ Parti’de kurultay günü

YEREL seçimlerin ardından Olağanüstü Kurultay kararı alan İYİ Parti'de yeni genel başkan belli oluyor. Meral Akşener'in yeniden aday olmayacağını açıkladığı İYİ Parti'nin 5'inci olağanüstü kurultayında 4 aday genel başkanlık için yarışacak. Koray Aydın, Musavat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Günay Kodaz'ın yarışacağı kurultayda 1302 kayıtlı delege oy kullanacak.

'EMANETÇİ DEĞİLİM'

GENEL Başkan adaylarından Müsavat Dervişoğlu partide kendisini birleştirici güç olarak gördüğünü söyleyerek, "Ben emanetçi olacak karakterde değilim, Sayın Akşener de öyle bir zihniyette değilim" açıklaması yapmıştı. Koray Aydın ise, partiden istifa edenlerle temas halinde olduğunu belirterek genel başkan seçilmesi halinde hepsinin geri döneceğini söyledi.