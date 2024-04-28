Meral Akşener’den İYİ Parti’ye veda

31 Mart seçimlerinde Türkiye geneli belediye başkanlığında yüzde 3.76, il genel meclislerinde yüzde 4.59 oy alan İYİ Parti'de mevcut Genel Başkan Meral Akşener, olağanüstü kurultay kararı alarak, başkanlığa aday olmayacağını açıklamıştı. Dün gerçekleştirilen kurultayda, Akşener son kez kürsüye çıktı. Akşener'in kürsüye çıkışından önce 'Bir gün gitsen bile hatıran yeter' şarkısı çalındı. Akşener'i adaylar ve partililer alkışladı, alkışlamayan tek isim Tolga Akalın oldu.

"VİCDANIM RAHAT"

"Bugün karşınızda bu kürsüden son kez konuşuyorum" diyerek sözlerine başlayan Akşener, "Çünkü bugün emaneti devretme günü. Hayatımın 30 yılını farklı dönemlerde memleketimizin geleceği devletimizin güvenliği için siyaset sahnesinde çalışarak geçirdik. Beni motive eden tek bir şey vardı o da tüm eğitim hayatım boyunca beni parasız yatılı okutan milletimize ve her geçen gün tahrip edilen devletimize karşı vefa borcumu ödemekti. Bu uğurda 30 yıl boyunca bir kadın olarak zorluklarla iftiralarda tehditlerle karşılaştım. Her devrin ahlaksızlarıyla mücadele ettim. Zihnim de vicdanım da rahat. Hiçbir zaman kişisel çıkarım olmadı. Hiçbir zaman vicdanımı susturabilecek bir güç olmadı. Tehdide hiç eyvallahım olmadı. Toz zerresi kadar korkum olmadı" dedi.

"BENİ SUSTURAMADI"

Akşener şöyle konuştu: "Verdiğim tüm kararların hep arkasında durdum bugün de durmaya devam ediyorum. Herkes sustuğunda bile milletin sesini haykıran oldum. Şahsıma küfür edenler bugün benimle aynı şeyleri söylemeye başladılar. Kısık sesle de olsa haklıymış diyenler var. Ne diyeyim sabah şerifleriniz hayır olsun. Gelelim bugüne. Yetkili kurullarımızın kararı doğrultusunda 31 Mart seçimlerine hür girdik. İYİ Parti'yi kavgalara korkulara mahkum edilen milletimize yeni bir seçenek kurmak için kurmuştuk. Ben de bugüne kadar hem kendimin hem de partimizin aldığı tüm kararların arkasında durduğum gibi bu kararın da arkasında durdum. Ne kadar zorlu bir yola çıktığımızın farkındaydım. Satın alınmışlara karşı yürekten inanmışların mücadelesini yürüttüğümüzün farkındaydım. Bedel ödeme sırasında da en önde karşınızda duruyorum. Gerektiğinde bedel ödemeyi bildim. Bundan dolayı asla pişman olmadım, bugün de pişman değilim. Bugün üzerime düşen her şeyi yapmış olmanın huzuruyla son kez karşınızdayım." İlk günkü gibi bir an bile pes etmeden mücadele etmiş olmanın gönül rahatlığı ile konuştuğunu anlatan Akşener, "Allah herkese böyle veda etmeyi nasip eylesin" dedi.

"BEDELİNİ BEN ÖDEDİM"

Akşener, "Bugünlere çiçek bahçelerinden değil mayın tarlalarından geçerek geldik. Bedeli ben ödedim hesabı siz tutacaksınız. Kiminiz abla kardeş diye geldiniz benden bir yuva istediniz ben de İYİ Parti'yi sizlere bir ev yuva yaptım. Yıkmak dağıtmak isteyenlere müsaade etmedim. Bugünden sonra bu evi siz koruyacaksınız, siz bakacaksınız. Yolunuz bahtınız açık olsun. Allahaısmarladık."dedi.

YENİ GENEL BAŞKAN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın ile Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz yarıştı. İlk turda 1302 kayıtlı delegenin 1178'si oy kullanırken, 7 oy geçersiz sayıldı. Koray Aydın 472 oy, Müsavat Dervişoğlu 370 oy, Tolga Akalın 327 oy, Günay Kodaz ise 2 oy aldı. Yeterli çoğunluk sağlanamayan seçimde 2. tur başladı. Bu turda Tolga Akalın, yarıştan çekildi. Müsavat Dervişoğlu'nun 570, Koray Aydın'ın 565, Tolga Akalın'ın 15 oy aldığı 2. turun ardından 3 oy alan Günay Kodaz da Koray Aydın lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı. Tekrar salt çoğunluk sağlanamadığı için 3. tur yapıldı. Koray Aydın'ın 548 oy aldığı turda Müsavat Dervişoğlu 611 oy alarak İYİ Parti'nin yeni lideri oldu. Sonuçların netleşmesinin ardından teşekkür konuşması yapan Dervişoğlu, "Hep milletim, ülkem için dua ettim. Ben bir yarış kazanmadım. Çünkü biz kimseyle yarışmadık. Bugün itibariyle birbirimize sarılarak yaralarımızı saracağız. Ne mutlu Türk'üm diyene" dedi.