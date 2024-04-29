İYİ Parti kurultayında telefon trafiği etkisi

İYİ Parti'de Genel Başkanlık yarışı, Meral Akşener'in desteğini alan Müsavat Dervişoğlu ile Akşener'in politikalarını eleştiren Koray Aydın arasında gerçekleşti. Seçimlerin ilk turunda 472 oy alan Aydın, en yakın rakibi olan Dervişoğlu'na 102 oy fark attı. 3. aday Tolga Akalın ise 327 oyda kalınca seçimlerden çekilme kararı aldı.

MERAL AKŞENER'E MUHALİFTİ

Salt çoğunluk sağlanamadığı için 2. tura kalan seçimlerde, bu dakikadan itibaren telefon trafiği başladı. Akalın'ın oylarının yarı yarıya Dervişoğlu ve Aydın'a dağılması beklenirken, sandıktan çıkan sonuç, büyük şaşkınlık yarattı. İkinci tur sonucunda Dervişoğlu 570 oya tırmanırken, Koray Aydın ise 565 oyda kalarak bir anda geriye düştü. Seçimlerin üçüncü ve son turunda Koray Aydın'ın oyları 548'e gerilerken, Dervişoğlu ise 611 oyla yeni genel başkan seçildi. Akşener'in "hür ve müstakil" kararına uzun süredir muhalif bir tutum sergileyen ve eleştirmekten çekinmeyen Koray Aydın'ın bir anda delegelerin tutum değiştirmesiyle yaşadığı mağlubiyet, ekibinde de büyük üzüntüye yol açtı. Dervişoğlu'nun zaferinin ardından kutlama yapan bazı delegelerin "Genel başkanın (Akşener) emanetini çiğnetmedik" şeklindeki yorumları, Aydın cephesine yönelik sert bakış açısını bir kez daha belgeledi.

İYİ PARTİ İZMİR'DE İSTİFA

İYİ Parti Olağanüstü Genel Kurultayı'nda Genel Başkanlığa Müsavat Dervişoğlu'nun seçilmesinin ardından İYİ Parti İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Alpay Okyay, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Alper Okyay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merkezde bir üçüncü yolun inancı ile, Vatanım, milletim ve üç kuşak yaşadığım doğup büyüdüğüm İzmir'imiz için, esnafımız için güzel çalışmalar yapabilmek adına mücadele ettiğim; Kuruluşundan bu yana çalıştığım, Milli Güvenlik Politikaları ve Toplumsal Politikalardan Sorumlu İzmir İl Başkan Yardımcılığı yaptığım; İYİ Partiden gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum. Partimde her daim maddi manevi ve şahsi menfaatlerden uzak bir şekilde güzel işler yapmaya gayret ettim. Güzel dostlar edindim. Her daim dostlarım ile birlikte vatanım, milletim, İzmir'miz ve esnafımız için mücadelem devam edecektir."

ÖZLALE GERİ DÖNDÜ

İYİ Parti'nin olağanüstü kurultayında partinin yeni 'A takımı' da belli oldu. 31 Mart seçimlerinden sonra İYİ Parti'den istifa eden İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi olarak İYİ Parti'ye geri döndü. İYİ Parti'nin olağanüstü kurultayında 50'si asıl, 25'i yedek 75 Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi ile 11'i asıl, 7'si yedek 18 Merkez Disiplin Kurulu üyesi de belirlendi. GİK üyesi seçilenler arasında 31 Mart seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olan Ümit Özlale de yer aldı.