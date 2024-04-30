Doğan ve Bezircilioğlu kurultayı değerlendirdi

İYİ Parti'nin 5. Olağan kurultayında, İzmir Milletvekili ve Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun genel başkan seçilmesinin yankıları devam ediyor. Bir yıl İl Başkanlığı görevinde bulunduktan sonra görevden alınan Sinan Bezircilioğlu ile yerine gelen İl Başkanı Ülkü Doğan, kurultay sürecini değerlendirdi. Genel Başkan adayı Koray Aydın'a destek açıklamasında bulunan Sinan Bezircilioğlu ile Müsavat Dervişoğlu'nun yanında olduklarını duyuran İl Başkanı Ülkü Doğan, farklı görüşler ortaya koydu.

'DERVİŞOĞLU ÇOK KIYMETLİ İSİM'

İYİ Parti İl Başkanı Ülkü Doğan, "Kim kazanırsa kazansın, kaybedeni olmayan bir seçim süreci yaşadık. Çünkü üç aday da çok değerli isimler. Dervişoğlu'nun bir İzmir Milletvekili olarak İYİ Parti Genel Başkanı olmasını, İzmir Teşkilatı ve İzmir siyaseti açısından çok kıymetli" dedi. Yaklaşık 1 yıl görev yaptıktan sonra Genel Merkez kararıyla görevden alınan eski İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu ise, "Tolga Akalın yarıştan çekilince, ilk turda aldığı 327 oyun üçte ikisi Müsavat Dervişoğlu'na, üçte biri de Koray Aydın'a gitti. Bu bir demokrasi yarışıdır. Müsavat Dervişoğlu'na başarılar diliyoruz. Partimiz inşallah daha iyi yerlere taşır. Oy vermedik diye Müsavat Bey'in intikamcı duygu içerisinde davranacağını düşünmüyorum" dedi.