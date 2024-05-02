Dağ’dan ‘kefalet’ tepkisi: Neredesin Özgür Özel?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İstanbul'daki 1 Mayıs gerginliği üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı. Dağ, "Ne yazık! 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne terörize eylemleriyle gölge düşürdüler. Devletin ilgili kurumları güvenlik gerekçesiyle farklı kutlama alanları göstermesine rağmen CHP Genel Başkanı Sn. Özgür Özel'in kefil olduğu ve işçinin alın teri üstünde tepinen kesimler görevini yapan polisimize saldırıyor. Askerimize iftira atan kişi ile dayanışma fotoğrafı verdikten sonra kayıplara karışan Sn. Özel neredesiniz" dedi.