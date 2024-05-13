Başkomutan Erdoğan’ın küresel güçlere Aksaz mesajları

BÜLENT ERANDAÇ

AKSAZ DENİZ ÜSSÜ 'Güçlü ordu, güçlü Türkiye'nin bayrak sembollerinden birisidir. Marmaris Aksaz'da Karaağaç Körfezi'nde kurulmuş Aksaz Deniz Üssü Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki Türk Deniz Kuvvetleri'nin gücü ve varlığının çok önemli kalesidir. Akdeniz ve Adalar Denizi (EGE) jeopolitik ve jeostratejik açıdan tarih sahnesinde önemi her zaman artan bir deniz havzasıdır. Bu coğrafya, büyük medeniyetlerin izlerini taşıyan siyasi ve iktisadi fay hatlarının biriktirdiği, gerilimi tırmandırdığı ve dünya savaşlarına varan trajik olayların cereyan ettiği bir bölgedir. Bu bölgenin BAŞAT AKTÖRÜ Türkiye, Mavi Vatan stratejisi ile Akdeniz - Ege - Karadeniz'de bölgeye göz dikenlere karşı Büyük Deniz Tatbikatları ile daima hazır olduğunu göstermeyi sürdürüyor.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin DENİZKURDU TATBİKATI - 2024 nefes kesen harekatlarla devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler AKSAZ'dan KÜRESEL GÜÇLERE derin mesajlar verdiler.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yönettiği Büyük Deniz Tatbikatı'na Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın telefonla katılması ve dünyaya verdiği mesajlar anlamlıydı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, "Güçlü ordu, güçlü Türkiye" vurgusu yaptı. "Kimi zaman müttefiklerimizin uyguladığı gizli, açık ambargolara rağmen savunma yeteneklerimizi sürekli geliştiriyoruz, her cephede kararlı mücadele içindeyiz" dedi.

Kahraman ordumuzun tarih boyunca yaşattığı eşsiz zaferlerle milletimizin gurur vesilesi olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan'ın vurgulamaları çok dikkat çekiciydi.

"Bölgemizde yaşanan son gelişmeler güçlü ordu, güçlü Türkiye şiarımızın ne kadar kritik olduğunu bize tekrar hatırlatmıştır.

Bu gerçekten hareketle son 21 yıldır göz bebeğimiz olan ordumuzun caydırıcılığını artırmak, kapasitesini güçlendirmek, en modern savunma teçhizatlarıyla donatmak için yoğun gayret gösteriyoruz.

Bilhassa deniz kuvvetlerimizin araç gereç ve personel bakımından en üst seviyede olmasına büyük önem veriyoruz.

Tatbikatlar, Deniz Kuvvetlerimizin kapasitesini bir kez daha ortaya koymaktadır." Başkan Erdoğan geleceğe yönelik yapılanları tek tek açıkladı: "Dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'nun, donanmamıza nasıl bir imkan sağladığını hep beraber görmüş olduk. TCG Anadolu'nun yanı sıra, daha büyük bir uçak gemisini (TRAKYA) ordumuza kazandırmaya yönelik çalışmalarımız sürüyor.

Hava gücümüzde, çarpan etkisi yapacak beşinci nesil uçağımız KAAN, geçtiğimiz günlerde ikinci uçuşunu da başarıyla gerçekleştirdi.

Bayraktar TB3, Kızılelma ve ANKA 3'ün farklı testleri devam ediyor.

İnsansız sistemlerden hava savunmaya, zırhlı kara araçlarından elektronik harp sistemlerine hemen her cephede kararlı bir mücadele içindeyiz. Hedeflerimize ulaşana dek mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.

Tatbikatı, bölgemizin içinden geçtiği çalkantılı dönemde, çok önemli gördüğümü ifade etmek istiyorum."

YAŞAR GÜLER: TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ HER AN HAREKATA HAZIR

Yabancı askeri ateşe ve diplomatlarca da takip edilen tatbikatın ikinci günü Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de önemli mesajlar verdi. "Deniz Kuvvetlerimiz de, Mavi Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumakta, Atlantik'ten, Hint Okyanusu'na kadar al bayrağımızı şerefle dalgalandırmakta, üstlendiği uluslararası görevler ile bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağlamakta, insani yardım faaliyetlerinde de etkin bir rol üstlenmektedir.

Gerginliklerin savaşa dönüştüğü Karadeniz'de güvenliğin sağlanması ve sürdürülmesinde, Akdeniz'de komşumuz olan Libya'da istikrarın tesisi ve krizin çözümünde, Aden Körfezi, Somali açıkları ve Hint Okyanusu'nda deniz haydutluğu ile mücadelede, güçlü bir deniz kuvvetlerine sahip olmanın ne kadar önemli olduğu bir kez daha görülmüştür." Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'ın açıkladığı yeni gelişmeler Doğu Akdenız'e göz dikenlere mesajdı:

"Bu tatbikata, deniz kuvvetlerimizin en büyük platformu olan TCG Anadolu ve Atmaca güdümlü mermimiz ile teçhiz edilmiş en yeni platformumuz TCG İstanbul fırkateynimiz de katıldı. TCG Anadolu'nun komuta kontrol ve amfibi harekât performansını gururla izledik.

TCG Anadolu'ya yakın zamanda insansız hava araçları ile harekat icra etme yeteneğini de kazanacak.";;

SONUÇ

EVET. İstikrarsızlığın ve belirsizliğin hat safhaya çıktığı bir güvenlik ortamından geçiyoruz.

Çok boyutlu ve karmaşık hale gelen güvenlik ortamı ve yakın coğrafyamızda meydana gelen gelişmeler, Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin her an harekata hazır, etkin ve caydırıcı bir güç olmasını ve bu gücünü pekiştirmesini zorunlu kılarken, Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye, kahraman ordumuzu karada, denizde ve havadaki etkinlik ve caydırıcılığını daha da güçlendirıyor.

BÜYÜK TÜRKİYE HEDEFİNE EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ.