‘Kumpasçılarla işimiz olmaz’

MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında Kızılcahamam'da, "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" düzenledi. Bahçeli, toplantı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin zincirleme seçimler dönemini geride bıraktığını belirten Bahçeli, "Ülkemiz artık seçim gündeminden çıktı. MHP'nin oy oranına yönelik karalama çabalarının bizim nazarımızda hiçbir değeri yok" dedi.

'İKİYÜZLÜ TERÖR SEVİCİLER'

TERÖRİZME boyun eğmenin uzlaşma veya yumuşama olmadığını dile getiren Bahçeli, "Bu acziyet ve teslimiyettir. Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs suçunu işlemiş olanlara hoşgörüyle bakmak, dış tehditlerle bağımsız ve tarafsız yargıyı işlevsiz hale sokmanın hesabını yapmak uzlaşma ve yumuşama değil, tükeniş ve altüst oluş demektir. Terörist Demirtaş'ın ve 6-8 Ekim olaylarını azmettiren diğer bölücülerin ceza almasına hukuksuzluk demek, itiraz etmek, karşı gelmek devlete ve millete en ağır hakaret olup bunun yumuşama ortamına zarar verdiğini ileri sürmek art niyetlilik, terör seviciliği ve ikiyüzlülük" ifadelerini kullandı.

'USULDE YUMUŞAMA OLMAZ'

BAHÇELİ konuşmasının devamında, "Mesele milli ve manevi değerlerde uzlaşmak. Yumuşama beklentimiz usulde değil üslupta olmalı. Usul esasa mukaddem, yani usul esastan önce gelmekte. Özellikle muhalefet partilerinin arayışı usulde yumuşama ise muhataplarını uyarıyorum ki böylesi yumuşama yıkıma çanak tutmak, krizlere ortam açmak, hukuk devletinin surlarında gedik açmak demektir ve mutlak butlanla batıldır" şeklinde konuştu.

'KOMPLOCULARLA BULUŞMAYIZ'

YENİ anayasa çağrılarına kulak tıkayıp, önce yürürlükteki anayasaya uyma şartını masaya koyanlar olduğunu söyleyen Bahçeli, "İlave olarak Cumhurbaşkanımızın bir kısım tasarrufunu, 31 Mart'tan sonra gelişen diyalog ve normalleşme anlayışına uygun düşmediğini iddia edenler tatlı su kurnazları. Siyasette yumuşama pek tabii sürekli ve sürdürülebilir boyutlara tırmanmalı. Özellikle altını çiziyorum ki kumpasçılarla işimiz olamaz. Komplo peşinde koşanlarla ortak noktamız bulunamaz. Devletin içinde, FETÖ benzeri hukuk dışı yapılanma ve gayri meşru hiyerarşik sistem kuran, güç devşiren, pozisyon mücadelelerine girişen, kendi tarikat veya cemaat mensupları dışında kim varsa fişleyip berhava etmek için nifak üreten odaklarla asla yolumuz kesişemez. Terörist Demirtaş'ın, Sorosçu Kavala'nın ve Gazze politikasının rövanşını almak amacıyla iç işgal cephesinde konuşlananları dürte dürte harekete geçirenlere meydanı boş bırakmayacağız. Bu süreçte Cumhurbaşkanımızın yanındayız, devlet ve milletle ortak kaderin ta merkezindeyiz" ifadelerini kullandı.