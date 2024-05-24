Gelecek Partisi’nde il başkanlığına talip yok

4,5 yıl önce kurulan Gelecek Partisi'nin ana yönetiminden üç önemli ismin ardından İzmir İl Başkanı Onur Sivaslı'nın da istifa etmesiyle partide karamsarlık başladı. Partinin kuruluşundan bu yana, biri büyük miting olmak üzere İzmir'e üç kez gelen Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nun teşkilata ilgisizliği, yeni İl başkanının hala atanmaması, "Gelecek Partisi de mi dağılıyor?" sorusunu sorduruyor. Öte yandan il başkanı olmak için herhangi bir talipli de bulunmuyor. Diğer yandan Gelecek Partisi'nin tabanın da kopmaların olmasına kesin gözüyle bakılıyor.