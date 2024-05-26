“Millete hizmet yegane hedefimiz”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da düzenlenen Ülkücü Ocakları İl Başkanlarına Yönelik Eğitim Programı öncesi basın toplantısında bir konuşma yaptı.

GÖLGE DÜŞÜREMEZLER

MİLLİYETÇİ-ÜLKÜCÜ gençliğin, Türk gençliğinin özü, özgüveni, özdeğeri, ölü toprağını silkeleyip atan serdengeçti yüreği olduğunu söyleyen Bahçeli, "Nice feragat ve fedakarlık örneğiyle, vatan ve millet uğruna karşılıksız sevdanın bedelse, bedelini seve seve ödedik. Müsellem bir mücadeleyle milli ve manevi değerlere canlı kalkan olduk. Hiç yılmadık, hiç yüksünmedik, hiç de yolumuzdan dönmedik. Çünkü haklıydık, hakkın izindeydik" dedi. Bugünlerde Ülkü Ocaklarını kötülemek için kuyruğa girenlere, suç örgütü muamelesi yapanlara, kutlu varlığına gölge düşürmek için çırpınanlara baktıklarında, hepsinin amaç ve arayışını gördüklerini ifade eden Bahçeli, "Krizleri Türkiye'ye ihraç etmek için yanıp tutuşanların önünde iman ve irade duvarı gibi yükselen, şer odakları şaşkına döndüren Ülkü Ocakları ve Milliyetçi Hareket Partisiyle ilgili estirilen isnat ve ithamların hepsi ayağımızın altındadır" diye konuştu.