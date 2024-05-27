Belediye başkanlarına altın değerinde uyarılar

Tüm dünyayı etkileyen iklim değişikliği ve küresel ısınmanın olumsuz etkileri son haftalarda Türkiye'yi daha fazla etkilemeye başladı. Aşırı buharlaşmanın etkisiyle oluşan ani ve sağanak yağışların sel felaketine dönüşmesi; insanların hayatını kaybetmesine, ev ve iş yerlerinin zarar görmesine neden oldu.

FELAKETE KAPI ARALANIYOR

Yaşadığı dünyayı hor kullanan insanların bilinçsiz eylemleri iklim değişikliği ve küresel ısınmayı tetiklediği için aşırı yağışların meydana geldiğini dile getiren Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, "Kendilerine emanet edilen şehirlerde gereken tedbirleri almayan yerel yöneticiler, şehirlerinde sel felaketi yaşanmasına neden oluyor. Dere yataklarına imar izni verilmesi, yağmur suyu alt yapısının yapılmaması ya da yeterli yapılmaması, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarına periyodik aralıklarla temizlik yapılmaması, sağanak yağış sonrasında şehirlerde sel felaketine kapı aralıyor. Yerel seçimlerden sonra siyasi nedenlerle tecrübeli işçilerini işten çıkaran belediyelerde, yeni işçilerin temizlik yapmaması, ani yağışlar sonunda felaketin büyümesinin ana nedenlerinden birisidir" diye konuştu. Ankara'da yaşanan durumun bu şekilde ortaya çıktığını vurgulayan Kalyoncu, "İzmir'de ise durum daha vahim. Yıllardır aynı siyasi partiden olan kişilerin yönettiği İzmir'de, yağmur suyu alt yapısının eksikliği sel felaketine neden oluyor" dedi.

"İZMİRLİ EZİYET ÇEKİYOR"

Son haftalarda sağanak yağış nedeniyle sel felaketi yaşanan Ankara ve İzmir'i yöneten Belediye Başkanlarını uyaran Kalyoncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Bidonlar yetmedi sanırım! Sünger şehir İzmir idi ne oldu? İzmirli her yağmurda eziyet çekmeye devam ediyor. Alınması gereken önlemleri yıllar boyunca tek tek anlattık. Fakat aynı görüntüleri sürekli görüyoruz. Bu gidişle daha fazlasını da göreceğiz. Fakat İzmir'i yönetenlerin umrunda değil. Yıllardır uyarıyoruz altyapı yetersiz diye. Umursayan yok, önlem alan da yok. Dün Konak, Buca bugün Çiğli. İzmir böyle bir yönetimle yönetilemez. Yazık. Yıllarca uyardık! Ankara daha fazla yağışlar da alabilir. Belediye bu sorunlara çözüm bulmak için var. Alınacak önlemleri tek tek anlattık ve halen aynı görüntüler ve sorunlar devam ediyor. İklim değişikliği etkilerini önceden öngörüp önlem almak gerekli. Alt yapı güçlendirilmeli" demişti.

KALYONCU'DAN BELEDİYELERE 11 MADDELİK UYARI

Konunun uzmanı olarak iklim değişikliği ve küresel ısınmanın Türkiye'yi etkileyeceğini TBMM kürsüsünden ve sosyal medya hesabından defalarca tekrarlayan Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, özellikle sel felaketi yaşanan şehirleri yöneten belediye başkanlarına "Önlem Almalıyız" başlığı altında 11 maddelik uyarı yaptı.

ÖNLEM ALMALIYIZ: 1-) Sağanaklar sürekli olacak, altyapıyı buna göre planlamalıyız.

2-) Sel kapanları oluşturmalı, geçirimsiz yüzeyleri azaltmalıyız.

3-) Şehirlerde yeşil alanları artırıp yağmur bahçeleri oluşturmalıyız.

4-) Kanalizasyon, yağmur suyu kanallarını sürekli temiz tutmalıyız.

5-) Kanalizasyon ile yağmur suyu kanallarını ayırmalıyız, sel sonrası oluşacak salgınlara karşı önlem almalıyız.

6-) Kapalı dere yataklarını açık hale getirmeliyiz.

7-) Dere yataklarının çevresindeki yerleşim birimlerini tekrar planlamalıyız.

8-) Tarım alanlarında sellere su baskınlarına karşı drenaj sistemleri kurmalıyız.

9-) Kuraklığa karşı yağmur suyu depolamalıyız.

10-) Artan fırtına sistemlerine karşı bina ve çatılara önlem geliştirmeliyiz.

11-) Portatif yapıları değişen fırtınalara göre planlamalıyız.