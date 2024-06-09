‘Yeni dönemin baş aktörü Türkiye olacak’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu.

EKONOMİNİN LOKOMOTİFİ

"Türkiye İhracatçılar Meclisi'mizin 31'inci Genel Kurulu'nda sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Ödül alacak firmalarımızı tebrik ediyorum" diyen Başkan Erdoğan, "150 bin ihracatçımızın her birine Türk malı damgasını taşıyan ürünlerimizi dünyanın dört bir ucuna ulaştırdıkları için teşekkür ediyorum. Türkiye'yi yıllık sadece 36 milyar dolar ihracat yapan bir ülkeden bugünkü seviyelerine beraber getirdik. Klavye ekonomistleri bunları görmüyor olabilir ama gerçekleri siz biliyorsunuz" dedi. İhracatın ekonominin lokomotifi olduğunu belirten Başkan Erdoğan şöyle konuştu: "Türkiye'nin dış ticarette sizin de emeklerinizle yazdığı başarı hikayesini rakamlar çok net söylüyor. 2023 yılını 255,4 milyar doları mal ihracatı, 101,7 milyar doları hizmetler ihracatı olmak üzere toplam 355 milyar dolar ihracatla kapattık. Bu ihracat miktarıyla geçen sene Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Geçtiğimiz hafta açıklanan rakamlarla bunu bir üst seviyeye taşıdık. 24,1 milyar dolar mayıs ayı ihracatımız, tarihin en yüksek mayıs ayı ihracat değeri olarak kayıtlara geçti. Bu rekor, yeni bir rekoru da beraberinde getirmiştir. Mayıs ayı ihracatımız aynı zamanda tüm ayların en yüksek aylık ihracat değeri oldu. Dış ticaret açığımızdaki iyileşme sürüyor. Sürekli yeni teşvikler ve destekleri devreye alıyoruz. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejimizle 2024 yılında bu desteği 50 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz."

'AKRABAYA ÇALIŞIYORLAR'

Sırf seçim kazanmak uğruna meydanlarda bol keseden vaat dağıtma gibi yollara başvurmadıklarını anlatan Başkan Erdoğan, "Bundan 3 ay önce seçim meydanlarında olmadık sözler verenler bugün verdikleri sözleri tutmak yerine sadece miting yapıyor, ipe un seriyor, milleti oyalamanın yollarını arıyor. Liyakat, adalet, hak, hukuk diyerek ahkam kesenlerin bugün nepotizmin kitabını yeniden yazdıklarını görüyoruz. Şehirlerine hizmet etmesi gerekenler, sadece hısım akrabaya çalışıyor. Enflasyonu düşürmek için para, maliye ve gelirler programını uygum içinde yürütüyoruz. Enflasyonda en zor dönemin artık geride kaldığına inanıyoruz. Şimdi programın sonuçlarını daha net görebileceğimiz yeni bir döneme, dezenflasyon sürecine giriyoruz. Geçen yıl yaşadığımız deprem felaketine ve ihracat pazarlarımızdaki zayıflamaya rağmen yüzde 4,5'luk bir büyüme kaydettik. Milli gelirimiz cari fiyatlarla ilk kez 1 trilyon doları aştı. Türkiye ekonomisi nominal değerle dünyada 17'nci, satın alma gücü paritesine göre ise 11. sırada yer aldı. 2024 yılı genelinde net dış talebin pozitif katkı vereceği yüzde 4'e yakın dengeli bir büyüme öngörüyoruz" dedi.

'PROGRAMA GÜVENİN'

Türkiye ekonomisinin sürecin sonunda çok farklı bir lige yükseleceğini sözlerine ekleyen Başkan Erdoğan, "Gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyayı olumsuz etkileyen belirsizliklerden kurtulduğumuzda bu yeni dönemin baş aktörü inşallah Türkiye olacaktır. Bundan en küçük bir şüphe duymamanızı sizlerden bekliyorum. Sizlerden, siz iş insanlarımızdan programa güvenmenizi istiyorum" diye konuştu.

"DÖVİZ BOZDURMA ZORUNLULUĞUNU YÜZDE 30'A İNDİRDİK"

Başkan Erdoğan toplantıda bir müjde de vererek, "İhracatçılarımız için döviz bozdurma zorunluluğunu yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik. Bu düzenleme pazartesiden itibaren geçerli olacak. Tüm ihracat ailesine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.