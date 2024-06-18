Siyasette bayram molası

Kurban Bayramı dolayısıyla dün siyasi partiler arası bayramlaşmalar gerçekleştirildi. AK Parti'yi CHP ve MHP heyetleri ziyaret etti. Ziyaretçiler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ve beraberindeki heyet tarafından karşılandı.

"SOYKIRIM BİTMELİ"

AK Parti'yi ilk olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz başkanlığındaki heyet ziyaret etti. Bayram tebriklerinin dile getirilmesinin ardından konuşan Belgin Uygur, Gazze'de devam eden soykırımın gölgesi altında bayramı buruk bir şekilde idrak ettiklerini belirtti. Bayramın, bütün mazlum coğrafyadaki insanların kurtuluşuna vesile olmasını dileyen Uygur, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde soykırımın bir an önce durması uluslararası hukukun işlemesi, insani yardımın ve Filistin'de iki devletli bir çözümün gerçekleşmesi noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz gönüllerin, hem Türkiye'de hem de dünyada herkesin bayramları bayram tadında yaşamasını istediğini dile getirdi.

MİLLETİN GÜÇLÜ DESTEĞİ

Liderlere gönderilen mektupların karşılık bulmaya başladığını ifade eden Yavuzyılmaz, Filistin'i tanıyan ülke sayısının daha da artmasıyla yaşanan sorunun ortadan vurguladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur da yaşanan Kovid-19 süreci, Ukrayna-Rusya Savaşı ve 6 Şubat depremleri nedeniyle vatandaşların fiyat artışlarından etkilendiğini kaydetti. AK Parti'yi ikinci olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyet ziyaret etti. Genel Başkan Yardımcısı Uygur, İslam aleminin, MHP camiasının ve 85 milyon vatandaşın bayramını tebrik etti. Hac vazifesini yerine getiren vatandaşların ibadetlerinin kabul olmasını dileyen Uygur, bayramın zulüm altındaki coğrafyaların kurtuluşuna vesile olmasını diledi. Seçimleri geride bıraktıklarını anımsatan Uygur, "Cumhur İttifakı olarak milletimizin güçlü desteğiyle, dimdik bir şekilde ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak için yürümeye devam edeceğiz" dedi.

KURTULUŞA VESİLE OLSUN

Sadir Durmaz, Uygur'a samimi misafirperverliği için teşekkür ederek bayramın zulüm altında inleyen tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını diledi. Durmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Seçimsiz bir istikrar sürecini, Türkiye'nin meselelerini ve yakın coğrafyamızdaki sorunları halletmek için fırsata dönüştürmek gereklidir. Rabb'im ülkemize, milletimize zeval vermesin."

AK PARTİ'Yİ 8 SİYASİ PARTİ ZİYARET ETTİ

İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Genel İdare Kurulu Üyesi Kevser Ofluoğlu ve heyeti de AK Parti'yi ziyaret etti. Belgin Uygur, bütün milletin ve İYİ Parti ailesinin bayramını kutladı. Uygur, kadın erkek omuz omuza siyaseti güzelleştirip diyalog kanallarını da nezaket çerçevesinde açık tutarak güçlü Türkiye yolunda hep birlikte yola devam edeceklerini belirtti. Ofluoğlu ise kadının önemine dikkat çekerek, "Kadının güçlendirilmesi, kadının rol model olması, karar verici mercilerde yer alması ve kadının güçlü olmasıyla toplum daha da güçlü olacak" dedi. Bayramlaşma dolayısıyla AK Parti'yi BBP, Vatan Partisi ve DSP heyetleri de ziyaret etti.