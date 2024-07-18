CHP gayya kuyusu düşen yanar

Bursa'dayım. Çok sıcak bir günde, Uludağ'a bakıyorum.

Karlı Uludağ geliyor aklıma. Biraz serinliyorum. Kahvemi içerken, cep telefonumdan son haberlere bakıyorum. Bir haber dikkatimi çok çekti. Mustafa Sarıgül'den 'kaset' açıklaması:

Montaj, şantaj, tehdit içerikli.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medyada dolaşıma sokulan 'kaset' hakkında açıklama yapmış.

Sarıgül'ün X hesabından yaptığı açıklamasının tamamı şöyle:

"Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir.

Türkiye'nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız. Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız."

DENİZLER DURULMAZ

Sarıgül, daha sonra 'Tam bir alçaklık' notuyla paylaştığı videolu açıklamasında ise 'gerçeklerin mutlaka gün yüzüne çıkacağı' mesajını verdi.

"Allah Allah," dedim. Nereden çıktı bu Mustafa Sarıgül'e yönelik iddia? Birkaç telefon konuşması sonrası aldığım bilgiler oldu. İşte o an aklıma rahmetli Zeki Müren'in, "Denizler durulmaz dalgalanmadan..." şarkısının sözleri geldi.

"Ölürsem yazıktır sana kanmadan

Kollarım boynunda halkalanmadan

Bir günüm geçmiyor seni anmadan

Derdine katlandım hiç usanmadan Diyorlar kül olmaz ateş yanmadan

Denizler durulmaz dalgalanmadan. Saadet benziyor boş bir seraba

Düşüyor her seven gönül azaba

Gelmiyor çekilen dertler hesaba

Diyorum sebep ne bu ıstıraba

Diyorlar kül olmaz ateş yanmadan

Denizler durulmaz, dalgalanmadan.

CHP'DE KAVGA BİTMEZ

Uzun yıllardır CHP'yi yazan bir gazeteciyim. CHP'de kavga bitmez, hizip bitmez, kulis bitmez. Dar alanda manevralar hiç bitmez diye yazmaktan ben yoruldum, CHP içindeki klikler yorulmadı. İnanın, "Durulmaz CHP kavga olmadan," diyemiyorum. Neden?

CHP'de zaten kavga bitmez.

Önce Kemal Kılıçdaroğlu kliğiyle Ekrem İmamoğlu kliğinin kavgasını konuşuyorduk.

Sonra İmamoğlu ile Özgür Özel manevralarını takip ediyorduk.

Bitmedi, Özgür Özel- Ekrem İmamoğlu-Mansur Yavaş arasında Cumhurbaşkanlığı adaylığı gizli çekişmeleri sürüyordu. Bu kavgalar belli ki CHP'yi kesmemiş. Bu sefer Mustafa Sarıgül üzerine saldırılar var. Neden acaba?

Cumhurbaşkanı adayı olması ihtimaline karşı şimdiden Mustafa Sarıgül'e de saldıran bir klik var. Kim acaba bunlar?

EMİR SARIGÜL DETAYI

Kulislere göre, Mustafa Sarıgül'e son saldırıyı Ekrem İmamoğlu'nun trol ordusunun yaptığı yönünde. Bu iddialar ortalıkta dolaşıyor.

Bazı sinyaller veriliyor. Mustafa Sarıgül'ün açıklamalarına da oğlu Emir Sarıgül katıldı, sosyal medyada tartışılıyor.

Yani hem Mustafa Sarıgül hem oğlu, CHP içindeki bir kliğin manevralarına konu olmuş durumda. Emir Sarıgül deyince, bir anekdotu tekrar veriyorum: Eğer, Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığı kazansaydı, Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, kesinlikle Şişli Belediye Başkan adayı olacaktı. Ekrem İmamoğlu seçimi kazanıp, Özgür Özel'i genel başkan seçtirince bu olmadı.

İstanbul listesini tamamen İmamoğlu yaptı. Yani, Ekrem İmamoğlu, Emir Sarıgül'ün önünü kesti. Elbette bu durum, babasını üzmüştür diye düşünüyorum. Sarıgüllerin İmamoğlu'na kırgınlığı söz konusu olduğundan, hedefe konmuş olabilirler. Bu bakımdan, Mustafa Sarıgül'le ilgili terbiyesiz videoyu devreye sokanlara, Ekrem İmamoğlu'nun trollerinin destek vermesi iddialarının arkasında bilin ki, Cumhurbaşkanlığı meydan muharebesi vardır.

Ekrem İmamoğlu'nun CHP adayı olmasını kafasına koyan kanatların yıpratma çalışmaları var ve olacak.

Bugün, Sarıgül'e yönelik başlayan kampanyanın yarınlarda Mansur Yavaş'a da döndürülmesi bile öne çıkan ihtimaller içindedir.

BİR BAŞKA CEPHE VAR

CHP, Tüzük Kurultayı'nı yerel seçimler nedeniyle eylül ayına bırakmıştı. Parti kulislerinde "kurultayın ertelenebileceği" iddiaları sıkça konuşulmaya başlandı. Tüzük Kurultayı, Sivas Kongresi'nin yıldönümü olan 4 Eylül'de Sivas'ta başlayacak ve daha sonra Ankara'da partinin kuruluş yıldönümü olan 9 Eylül'ü de kapsayacak şekilde devam edecek. Kemal Kılıçdaroğlu Tüzük Kurultayı'nı seçimli CHP Parti Meclisi seçimlerine çevirmek için hazırlandı. Bu tehlikeyi gören Ekrem İmamoğlu da hazırlıklarını tamamladı.

Kılıçdaroğlu-İmamoğlu'nun çekişmesinin arasında kalacak Özgür Özel'in ekibi de, Tüzük Kurultayı'nı erteleme çalışmaları yapıyordu: Bu gelişmeler ortamı ateşlemeye başlarken, parti örgütlerinden, tüzük kurultayının yapılmaması veya ertelenmesi talepleri geldiği belirtiliyor. Kurultayın ertelenmesi veya dar kapsamlı tüzük değişikliği seçeneklerinin tartışılmasının nedeni olaraksa, parti örgütlerinin Özgür Özel'e yakın kanatlarınca tüzük kurultayına sıcak bakmaması gösteriliyor. Bazı parti yöneticileri de tüzük kurultayının zamanlaması ve gerekliliği konusunda çekinceler dile getiriyorlar. Bir parti yöneticisi şunları söylüyor: "31 Mart yerel seçimlerinde büyük başarı sağladık. İktidara ilk kez bu kadar yakınız. Durum böyleyken, örgütlerimizde, delegelerimiz arasında, 'Bu kadar başarılı olduğumuz bir dönemde tüzük değişikliği üzerinden iç tartışmaların ön plana çıkması partiyi geriye götürür' görüşünde olanlar var. Ya da tüzük kurultayına harcayacağımız enerjiyi, sokağa inip çalışmaya harcayalım," diyenler var.

SONUÇ

CHP'de kavga bitmez. En büyük manevralar Cumhurbaşkanlığı adaylığı için. Ekrem İmamoğlu'nun önünü kim kesecek duruma gelirse, Saraçhane medyasının hedefinde olacaktır. CHP'de hizipçilik bitmez. Çünkü genlerinde var. CHP'yi anlamak zor. Aziz milletimiz çok iyi biliyor. 74 yıldır iktidar vermiyor. Eğer Kemal Kılıçdaroğlu 14-28 Mayıs seçimlerini kazansaydı, yanmıştı Türkiye. Ne hükümet atamaları, kararları çekişmeleri yaşayacaktı Türkiye'miz.