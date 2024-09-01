Donanmamız farklı bir lige yükselecek

Erdoğan, "Bu yıl bizleri özellikle duygulandıran Kara Harp Okulu mezuniyetinde birinciliği yine bir kızımız almıştı. Bugün Deniz Harp Okulunda yine birinciliği bir kızımız aldı. Bu bir tesadüf değil. Sebebi ise kızlarımızın gerçekten harp okullarımıza olan ilgi ve alakasıdır" dedi.

'TÜRKİYE MAZLUMLARIN HAMİSİ'

"Türkiye'yi yüceltmek Mavi Vatan'daki hak ve hukukumuzu korumak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaksınız" diyen Başkan Erdoğan şunları kaydetti: "Üzerinizdeki o ak üniformayı hiçbir leke bulaştırmadan şanla şerefle ömür boyu taşıyacaksınız. Ne diyor İstiklal Marşımızda, "Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda." Türkiye mazlum ve mağdurların hamisi kimliğiyle ilelebet payidar olacak. Türk milleti daha nice asırlar boyunca tarih yapmaya tarih yazmaya tarihe istikamet çizmeye devam edecektir. Türkiye Cumhurbaşkanı ve Başkomutan olarak şanlı ordumuzun asil mensuplarıyla her zaman iftihar ediyorum."

'ARALIKSIZ ÇALIŞIYORUZ'

Konuşmasına devam eden Erdoğan, "Milletimizin göz bebeği olan silahlı kuvvetlerimizi daha da güçlendirmek için aralıksız çalışıyoruz. Aksaz Tersane Komutanlığımızın açılışında Pirireis denizaltımızı hizmete verdik. Hızırreis denizaltımıza bayrak çektik. Murat Reis denizaltımızın havuz donatım faaliyetlerini başlattık. 6 modern denizaltımızı deniz kuvvetlerimizin saflarına katmış olacağız" dedi.

'TERCİH YAPMAK ZORUNDA DEĞİLİZ'

Erdoğan şunları kaydetti: "Doğu ile ilişkilerimizi güçlendirirken, Batı ile köklü işbirliğimizi ilerletmenin yollarını arayacağız. Daha bir asır önce bir arada yaşadığımız halklarla bugün aramızda sınırların olması gönül coğrafyamızdan kopacağımız anlamına gelmez. Biz dünyanın 34 farklı ülkesinden 78 şehitliği olan bir ülkeyiz. Biz aynı zamanda Çanakkale Şehitliğinde Gazze'nin, Halep'in, Şam'ın ve Bağdat'ın evlatlarını misafir eden bir ülkeyiz. Türkiye'nin Suriye'de, Irak'ta, Katar'da ne işi var demek bir akıl tutulmasıdır. Biz iddia edildiği gibi Avrupa Birliği ile Şangay İşbirliği Teşkilatı arasında bir tercih yapmak mecburiyetinde değiliz. Tam aksine ilişkilerimizi kazankazan temelinde geliştirmek durumundayız. Mavi Vatan'daki haklarımızı da sonuna kadar koruyacağız."

'HİZMET İÇİN VARIZ'

"Üzerinizde ebeveynleriniz, komutanlarınız, hocalarınız kadar 85 milyonun da hakkı var" diyen Başkan Erdoğan, "Canlarını vatan için feda etmiş şehitlerimizin sizin üzerinizde hakkı var. Unutmayın, yükünüz ağırdır, mesuliyetiniz büyüktür. Hepiniz millete hizmet için varız. Siz de göreviniz boyunca milletin emrinde, milletin hizmetinde olacaksınız. Ben sizlere güveniyorum. Ve şunu unutmayın, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" dedi.

'SAYILI ÜLKELER ARASINA GİRECEĞİZ

"Milli sistem ve cihazlarla donatıp milli silahları kullanacağımız MİLDEM projemizle bu alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasına gireceğiz. Donanmamızın şu anki Amiral gemisi olan Anadolu'nun ağabeyi olacak uçak gemimizle ilgili temaslarımız devam ediyor" diyen Başkan Erdoğan, "SİHA gemimizden sonra uçak gemimizin de katılımıyla Türk Donanması çok farklı bir lige yükselecek. İnsansız sistemlerle birlikte hava savunma sistemlerinde de kendimizi sürekliye geliştiriyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da Türkiye'nin vizyonundan, mücadelesinden rahatsızlık duyanlar olabilir. Biz bunlara kulak asmayacağız" şeklinde konuştu.

'ÇOK YAKINDA KİLİDİ KAPATACAĞIZ'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadele konusunda da kararlılık mesajı verdi. Erdoğan, "Kilidi kapatacak, bölücü alçakları milletimiz ve Iraklı kardeşlerimiz için bir tehdit kaynağı olmaktan mutlaka çıkaracağız. Yaklaşık 40 yıl boyunca bir habis ur gibi büyüyen FETÖ ihanet çetesini söküp atmakla kalmadık, ordumuzu daha da güçlendirdik. Terör örgütleri kaçacak delik arıyorlar ama bulamayacaklar. Son 2 yıldır Pençe harekatlarımızla Irak'ın kuzeyindeki terör bataklığını kurutmaya çalışıyoruz. Azerbaycan'ın Karabağ'ında yine Azeri kardeşlerimize düşman olanları tamamen yok ettik. Birilerinin demir kubbesi varsa bizim de çelik kubbemiz olacak. Türkiye kendi göbeğini kendi kesmek zorunda olan bir ülke" dedi.