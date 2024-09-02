CHP’de baş döndüren tüzük kurultayı manevraları

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ YAZDI

CHP enteresan bir parti.

CHP'nin görünen ve görünmeyen liderleri işi gücü bıraktılar, OLTAYA GELİP GELMEMEYİ ve Tüzük Kurultayında CUMHURBAŞKANI ADAYINI nasıl belirleyecekleri tartışmalarıyla günlerini geçiriyor. İnanın CHP içi manevralar insanın başını döndürecek ölçüde sürüyor.

Öncekı günlerdeki yazımda, (30 Ağustos 2024) CHP'nin Ağustos ayı röntgenini çekmiş, CHP içi manevraları "CHP'DE DEĞİŞİM OLMAZ. Yıllardır CHP'de HİZİPÇİLİK, KAVGA, DAR ALANDA MANEVRALAR, AYAK KAYDIRMALAR BİTMEZ" diye yazıyoruz.

Gerçekten de bitmiyor. Yerel seçimlerden sonra, CHP'de Genel Başkan değişti. Belki yeni süreçte kavgayı bırakırlar, Milli ve yerli muhalefet olma yolunda yeni hamleler görürüz diye düşünüyorduk, ne yazık ki olmadı.

CHP'de öne çıkan 2 KAVGA ALANI var.

1) 2028 yılına kadar seçim yok. CHP'de CUMHURBAŞKANLIĞI MEYDAN MUHAREBESİ erken başladı. 4 isim arasında, CUMHURBAŞKANI ADAYI olmaya yönelik derin manevralar sürüyor.

CHP'nin lideri olduğunu düşünen Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu'nun Genel Başkan seçtirdiği Özgür Özel, SESSİZ ADAM Mansur Yavaş ve Devrik Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasında, ekipleri arasında derin manevralar, karşılıklı taktikler birbirini kovalıyor. Aşağıda çok kulis vereceğim.

2) 6-9 Eylül arasında Sivas'ta yapılması planlanan TÜZÜK KURULTAYI manevraları. Şimdilik Tüzük Kurultayını seçimle Parti Meclisi toplantısına çevirme planlarından taraflar vazgeçmiş görünüyor ama Tüzük kurultayında TANSİYON yükselirse, yeni gelişmeler olmaya aday pozisyonlar kenarda duruyor.

Bu yazımda,son üç günlük gelişmeleri vereceğim.

ÖZGÜR ÖZEL OLTAYA GELİR Mİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumartesi gecesi Rumelifeneri'nde balıkçılarla bir araya geldi. Özgür Özel, muhabirin "Stüdyodan bir soru var. Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşmenizde neler konuşulacak?" sorusuna kızdı ve "İpek Hanım, av sezonu başlamadan ava çıkmış.

Buranın konusu balıkçılık. Bu oltaya gelmem" şeklinde yanıt verdi. Özel'in, "Oltaya gelmem" sözü ilginç. Sadece bir aylık gelişmelere bakınca, OLTAYA GELDİĞİNİ gösteren gelişmeler oldu. Ekrem İmamoğlu'nun ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oltalarına geldi. Tüzük kurultayına yönelik HİZİPLERİN OLTALARINA TAKILDI. Sormak lazım. Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşmanın neresi OLTAYA GELMEK? Özel neden kızdı yakında çıkar foyası... CHP BİR YILDIR TÜZÜK KURULTAYINI TARTIŞMAKTAN YORULMADI.

CHP'de 31 Mart 2024 yerel seçim öncesinden TÜZÜK KURULTAYI manevraları başladı.

Hala sürüyor. Ukrayna'da, Ortadoğu'da savaş var. Dış politika yoğun ve 3. Dünya Savaşı konuşuluyor. Nükleer silahlanma tırmanıyor. Amerika- Avrupa Türkiye'ye ekonomik algı operasyonları yürütüyor. CHP evet bunca yakıcı konu arasında şimdi "tüzük kurultayı"na gidiyor. CHP bir parti, 4 açık ve gizli lideri ve adamları birbirini yiyor. Bir eski CHP'li gazetecinin ifadesiyle, "Tüzük kurultayı, yeni bir "kurtuluş savaşı" ateşlemek üzerineymişçesine adeta "Tüzük kurultayı, sembolik tarih olarak Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümüne denk düşen 4 Eylül'de başlayacak, 9 Eylül'e dek 5 gün sürecek. Tüzük kurultayı için "dil derneğinin kontrolünden geçen" bir ilk taslak metin oluşturuldu.

CHP TÜZÜK KURULTAYI'NDA NELER DEĞİŞEBİLİR?

TANSİYONU ÇOK YÜKSELTECEK MADDELER:

1) CUMHURBAŞKANI ADAYI BELİRLEME YÖNTEMİ: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın kaderini belirleyecek. Eğer sadece PARTİ MECLİSİ YETKİLİ OLURSA, İMAMOĞLU ÇIKABİLİR. Geniş kamuoyu anketlerinin ağırlığı olursa, Mansur Yavaş öne çıkabilir. Milletvekillerinin ağırlığı olursa, Kemal Kılıçdaroğlu'nun şansı da yükseliyor.

2) ÖN SEÇİM: Özel döneminde dillere pelesenk edilen "ÖNSEÇİM" maddesi de tansiyonu yükseltebilir. Bu madde, "Şartlı mı olacak? Yoksa şartsız mı olacak? CHP'liler için bu madde de çok yakıcı!

Bu madde ile ilgili Cumartesi günü, Tüzük Kurultayı öncesi CHP'de "kontenjan" tartışması TIRMANDI. CHP'nin Tüzük Kurultayı için hazırladığı taslak metinde yer alan parti yönetiminin aday belirlemedeki kontenjanının yüzde 5'ten yüzde 15'e yükselmesine bazı vekillerin tepki gösterdi. Taslağa, "Metne birden tepki verenler, 'Çok az değişiklik olmuş' diyenler, makul bulanlar da var. CHP'li Milletvekillerinin, söz konusu taslak metinde ağırlıklı olarak milletvekili aday belirleme yöntemi ve ön seçim maddelerini eleştiriyor.

Taslak metne göre; CHP Parti Meclisi (Ekrem İmamoğlu'nun kontrolünde) adaylıkları belirlemedeki kontenjanının yüzde 5'ten 15'e çıkarılması halinde CHP PM'nin 90 milletvekilini belirleme yetkisi oluyor. Deniyor ki, 90 kişiyi Ankara, İstanbul, İzmir'e yerleştirebilirsiniz ve ön seçim olmadan istediğiniz 90 kişiyi vekil yaparsınız. O zaman 'Ön seçim' demenizin bir anlamı kalmaz. Ön seçimle ilgili de daha net kriterler olması gerektiğini söyleyen bazı CHP vekilleri, " Mesela ön seçime girecek üyenin en az iki ya da üç senelik üye olması, seçim sürecinde aktif görev alması, aidatını düzenli ödemesi gibi kriterler konabilir.

Yani gerçekten kendini partiye adayanların, gerçek partililerin aday belirlemesi sağlanmalı" diyorlar.

3)GENEL BAŞKAN: Mevcut genel başkanın yeniden aday gösterilemeyecek, ancak kendisinin isteği halinde aday olabileceği de taslakta yer alacak.

4)Milletvekilliği için üç dönem sınırlaması olacak.

5)Parti üyeliği süresiyle ilgili yeni şartlar. Buna göre, kongrelerde adaylık ve oy kullanabilmek için en az bir yıl parti üyeliği gerekecek.

6)Genel başkan yardımcıları ve genel sekreter seçimlerinde güvenoyu aranacak, genel başkan vekilliği için ise protokol şartı getirilecek.

SONUÇ

4 Cumhurbaşkanı adayı olan (Bu sıralama şu anda görünen güç dengesine göre: Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu) CHP, Aziz milletimiz, Türkiye geleceği için değil, öncelikli olarak CHP'nin kuralları ile güç savaşları manevraları ile meşgul. Hele CHP tüzüğüne konacak bir madde var ki, CUMHURBAŞKANI ADAYINI SEÇME YÖNTEMİ", Parti içi güç dengelerinın en büyük mücadele alanı. Görünen tabloya göre, CHP'NİN 4 açık ve gizli lideri MARS'TA,CHP SEÇMENLERİ DÜNYA'DA YAŞIYOR...