CHP’de yeni tüzük taslağı partiyi ikiye böldü

YENİ TEPKİ DALGASI

ÖNCEKİ gün PM üyeleri ve milletvekilleri ile toplantı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, sert eleştirilere rağmen söz konusu maddeyi savunmaya devam ettiği bildirildi. 'Ön seçim', 'parti içi demokrasi' ve 'ifade özgürlüğü' gibi vaatlerle kasım ayındaki kurultayda genel başkanlığa seçilen Özgür Özel, sözlerinin tam tersi yönünde adımlar atmaya devam ediyor. Nisan ayından bu yana Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerine yönelik geniş çaplı bir tasfiye operasyonu başlatan genel merkez, son dönemde televizyon programlarına çıkıp kendilerine yönelik eleştirel açıklamalarda bulunan 'muhalif' partililerden de rahatsızlığını gizlemiyor. Özgür Özel'in kasım ayında dillendirdiği 'ön seçim' vaadi ise önceki gün ortaya çıkan tüzük taslağı ile yeni bir tepki dalgasına sebep oldu.

OTORİTERLEŞME ADIMI

TÜZÜK taslağının 52. maddesi, milletvekili adaylarının belirlenme sürecini kapsıyor. Bu madde ile genel merkez, TBMM'deki toplam üye sayısının yüzde 15 oranındaki partiliyi (90 kişi), istediği yerden istediği şekilde aday gösterme imkânına kavuşuyor. Bir diğer yöntem olarak ise 'örgüt denetiminde ön seçim' olarak dikkat çekiyor. Zaten genel merkezin güdümünde olan örgütlerin, ön seçimlerde 'denetim mekanizması' haline getirilmek istenmesi, Özgür Özel'e yönelik tepkilerin artmasına sebep oluyor. Bu iki yöntem ile hemen hemen tüm milletvekili adaylarını keyfi bir şekilde dizayn etme imkânına erişen genel merkez kanadı, böylelikle 'ön seçim vaadinin yerine getirildiğini' de dillendirmeye hazırlanıyor. Önceki gün PM üyeleri ve milletvekilleriyle toplantılar yaparak taslağa ilişkin görüşleri dinleyen Özgür Özel, 52. madde üzerinden sert eleştirilerle yüzleşmek zorunda kaldı. Edinilen bilgilere göre taslak metine tepki gösteren bazı partililer, ön seçimlerin örgüt değil, hâkim denetiminde yapılması gerektiğini ve genel merkeze ayrılan yüzde 15'lik kontenjanın çok yüksek olduğunu vurguladı. Özel'in ise söz konusu değişiklikler üzerinde ısrarcı bir tutum takındığı aktarıldı.