Ümit Özlale İyi Parti’den istifa etti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale partisinden istifa etti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Özlale sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün itibarıyla partimdeki görevlerimden ve partimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum." ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'NİN MECLİS'TEKİ SANDALYE SAYISI

Özlale'nin istifasıyla birlikte Meclis'teki dağılım da değişmiş oldu. Son istifayla birlikte İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 30'a geriledi.

ÜMİT ÖZLALE KİMDİR?

1972'de Almanya'nın Holzheim şehrinde dünyaya gelen Ümit Özlale, lisans eğitimini 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünde, daha sonra 1998 yılında ABD'de bulunan Boston College'da yüksek lisansını ve son olarak doktorasını 2001 yılında tamamladı.