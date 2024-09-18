Erdoğan’dan kurmaylarına ‘kılıçlı yemin’ krizi uyarısı: Vesayet odakları hortlamaya hazır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son AK Parti MYK toplantısında kurmaylarına önemli uyarılarda bulundu. Erdoğan, "Teğmenler meselesi bize bir kere daha AK Parti'nin önemini gösterdi. İçeride dışarıda bağlantısı var mı üzerine gideceğiz gereğini yapacağız takipçisi olacağız. Siz de aynı hassasiyette olun" diye konuştu.

"MİLLETİN MESAJI ALINDI"

Erdoğan harp okullarında müfredat değişikliği için de yeşil ışık yaktı: "Burada müfredat alım süreci ve bunları bir masaya yatıracağız" ifadelerini kullandı. Teğmenler soruşturmasının 2 ay süreceği öğrenildi. Parti'nin 8. Olağan kongresi hazırlıklarına değinen Erdoğan'ın, "Delege seçimlerimizden sonra 12 Ekim'de belde ve ilçe kongrelerimizin startını vereceğiz. Kongre sürecimizi milletin bizden beklediği yenilenmenin ana zemini haline getirmeliyiz. Süreci, kırmadan, dökmeden, herkesi kucaklayan ihtiyacımız olan değişimi de kararlı şekilde hayata geçirerek tamamlayacağız. 31 Mart seçimleriyle milletimiz bize çok net mesajlar verdi. Mesajların gereğini yerine getirirken en küçük bir tavizimiz olamayacak. Partimizin ve hareketimizin bekası her türlü kişisel hesabın üstünde" dediği öğrenildi.

KONGRE SÜRECİ HAZIRLIĞI

Ekonomik zorlukların vatandaşı bunalttığı bir dönemde sahada olmanın önemine değinen Erdoğan, "Vatandaşa kulak vermemiz çok önemli. Hayat gibi siyaset de boşluk kabul etmez. Ekonomide göstergelerin nispeten iyileşeceği, fakat vatandaşın yükünün ağırlaşacağı önümüzdeki 3-4 ay boyunca her zamankinden daha fazla milletimizle birlikte olmaya ihtiyacımız var. Ne yapmak istediğimizi, sıkıntıların neden çekildiğini milletimize tek tek anlatmalı, açıklamasını yapmalıyız. Türkiye Buluşmalarıyla yakaladığımız ivmeyi kongrelerimizle devam ettireceğiz" şeklinde konuştu. AK Parti'de 3 Eylül'de başlayan kongre süreci için de hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda kongrede kullanılacak slogan önerileri de toplantıda "Yeni nesil güçlü temsil", "Hedef büyük vazife Türkiye", "Adımız AK Parti Sevdamız Türkiye" gibi sloganların olduğu 4 slogan önerildi fakat slogana henüz karar verilmedi. Kongreler tamamlandıktan sonra AR-GE'nin teşkilatlara eğitim vereceği de konuşuldu. Kongrelerden 15 gün sonra AR-GE eğitim başkanlığı ilçe yönetim kuruluna eğitim verecek. Eğitimler sürekli olarak devam edecek.

DEĞİŞİM VE VEFA VURGUSU

Değişim mesajını bir kez daha vurgulayan Erdoğan, "Tüm kademelerde bir bayrak yarışı olarak geçecek kongre sürecimizde hiçbirimizin nefsi davranma, şahsi kaygılarla hareket etme lüksü yok. Partimizden güç devşirecek değil, partimize güç katacak isimleri bulacak ve görevi teslim edeceğiz. Değişim talebini kararlı bir şekilde hayata geçirirken; bu davaya hizmet eden herkese vefamızı da göstereceğiz. Kimseyi kırmadan, yeni kopuşlara, yeni kırgınlıklara asla sebebiyet vermeden Kongre sürecimizi büyük bir titizlikle yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından Eylül'ün ilk haftası başlatılan Türkiye buluşmaları programının çok iyi gittiğini vurgulayan Erdoğan'ın, "Türkiye Buluşmaları programımız hem teşkilatımızla hem de milletimizle kucaklaşmamıza, ruberu (yüz yüze) iletişim kurmamıza imkan sağlıyor" dedi.